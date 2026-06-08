Kärntner darf jubeln: Er ist um 81.000 Euro reicher

Ein Burgenländer hat den Lottojackpot am Sonntag abgeräumt. Aber auch ein Kärntner hat einen satten Gewinn erzielt.

Ein Kärntner darf sich über den Gewinn von 81.000 Euro freuen.

Ein Kärntner darf sich über den Gewinn von 81.000 Euro freuen.

Am Sonntagabend ist die aktuelle Jackpotserie bei Lotto “6 aus 45” zu Ende gegangen. Die Zahlen 2, 7, 16, 17, 35 und 36 waren auf einem im Burgenland abgegebenen Tippschein auf dem zweiten von fünf gespielten Tipps richtig angekreuzt. Damit warten auf den Gewinner des Fünffachjackpots nun mehr als 5,5 Millionen Euro. Am Mittwoch geht es dann wieder um einen Starttopf von 1,2 Millionen Euro für die “sechs Richtigen”.

Kärntner darf sich über 81.000 Euro freuen

Es gab zwei Fünfer mit Zusatzzahl, ein Gewinn geht hier nach Kärnten, einer in die Steiermark. Beide Gewinne zu je etwas mehr als 81.000 Euro wurden via Quicktipp erzielt. Bei LottoPlus gab es am Sonntag hingegen keinen Sechser. Davon profitierten allerdings die LottoPlus Fünfer. Wie in den Spielbedingungen vorgesehen, wurde die Gewinnsumme aus dem Sechser-Rang auf sie aufgeteilt. Jeder der 60 LottoPlus Fünfer erhält somit 7.100 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Mittwoch geht es um etwa 150.000 Euro.

Was ist dein höchster Lotto-Gewinn? Ich hatte schon einmal einen Lotto-Sechser Mehr als 100.000 Zwischen 1.000 und 100.000 Euro Zwischen 100 und 1.000 Euro Zwischen zehn und 100 Euro Weniger als zehn Euro Ich habe noch nicht gewonnen Ich spiele nicht mit Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Das „Ja“ hat gefehlt

Beim Joker wartet in der nächsten Runde ein Jackpot mit 400.000 Euro. Zwar hätte es zwei Tippscheine mit der richtigen Joker-Kombination gegeben, allerdings war auf beiden das “Ja” zum Joker nicht angekreuzt. Die Ziehung am Mittwoch moderiert Ralph Huber-Blechinger.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.06.2026 um 10:03 Uhr aktualisiert