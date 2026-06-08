Große Betroffenheit: Kärntner Bergrettungs-Legende verstorben

Die Bergrettung Kärnten gibt mit großer Betroffenheit Nachricht vom Ableben von Lorenz Geiger, Stellvertretender Landesreferent der Lawinen- und Suchhundestaffel Bergrettung Kärnten. Er ist am 4. Juni 2026 verstorben.

18 Jahre als Landesreferent tätig

„Mit Lorenz Geiger verliert die Bergrettung Kärnten einen engagierten, verlässlichen und pflichtbewussten Kameraden, der sich über viele Jahre mit größtem Einsatz und unermüdlich in den Dienst der Hundearbeit in der Bergrettung gestellt hat und in seiner 18-jährigen Zeit als Landesreferent maßgeblich zur positiven Weiterentwicklung der professionellen Hundearbeit beigetragen hat“, heißt es in dem Posting der Bergrettung. Sein Wirken als Hundeführer war von hoher Verantwortung, Fachkompetenz und großer Verbundenheit mit den Werten der Bergrettung geprägt. Vor allem war ihm der Austausch mit anderen Organisationen und Hundestaffeln in Österreich und ganz Europa immer ein wichtiges Anliegen, um voneinander zu lernen. Für seinen Einsatz und seine Kameradschaft werden wir ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Geiger verstarb an schwerer Krankheit

Lorenz Geiger hat seine Augen nach seiner kurzen schweren Krankheit im Alter von 77 Jahren für immer geschlossen. Am Freitag, dem 12. Juni 2026, um 14 Uhr findet die Verabschiedung in der Aussegnungshalle am Stadtfriedhof Spittal/Drau statt.