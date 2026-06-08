Gewitter, Starkregen und kühlere Temperaturen in Kärnten

Zu Wochenstart zeigt sich der Jni in Kärnten noch von seiner besten Seite. Es ist warm und sonnig. Aber bereits ab Dienstag kann sich das Wetter schon etwas drehen.

In den kommenden Tagen wird es teils ungemütlich in Kärnten.

In den kommenden Tagen wird es teils ungemütlich in Kärnten.

Am heutigen Montag lacht noch die Sonne vom Himmel und mit bis zu 28 Grad ist es sommerlich warm. Allerdings können im Norden lokale Wärmegewitter auch schon heute auftreten. Vor allem im Bergland. In Villach und dem Klagenfurter Becken bleibt es aber heute eher noch trocken.

Die Woche wird wechselhaft

Am Dienstag breiten sich dann schon die Gewitter eher aus, zuerst ist vor allem das Bergland im Norden betroffen. „Es bleibt untertags warm, gegen Abend kann es dann aber auch im Südosten zu stärkeren Gewittern kommen, mit punktuellem Starkregen und vielleicht kleinkörnigem Hagel“, erklärt Christian Stefan von der GeoSphere Austria auf Anfrage von 5 Minuten.

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Teilweise werden die Berge angezuckert

Am Mittwoch regnet es dann verbreitet stärker. Es wird von Mittwoch auf Donnerstag mit rund 40 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter gerechnet. Es wird auch kühler mit circa 20 Grad Tageshöchsttemperatur. Im Gebirge, bei circa 2000 Meter, können spätabends/nachts dann auch die Berge wieder etwas angeschneit werden. Am Donnerstag bleibt das Wetter unbeständig, hier kann man mit circa 17 Grad an Temperaturen rechnen.