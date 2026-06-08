„Knall“ über Kärnten: Das ist der Grund

Kärntenweit kann man derzeit laute "Knall"-Geräusche hören. Und das ist der Grund.

In Kärnten knallt es auch in den nächsten Tagen am Himmel.

In Kärnten knallt es auch in den nächsten Tagen am Himmel.

Es knallt am Kärntner Himmel. Aber es herrscht kein Grund zur Beunruhigung. Denn das österreichische Bundesheer hat heute, 8. Juni, mit Eurofighter-Überschallflügen begonnen. Es handelt sich um Übungen, kärntenweit.

Überschallflüge der Eurofighter

Von 8. bis 19. Juni führen die österreichischen Luftstreitkräfte das erste Überschalltraining dieses Jahres durch. Pro Tag sind jeweils zwei Überschallflüge zwischen 8 Uhr und 16 Uhr geplant. Im Zeitraum zwischen 12 Uhr und 13 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen erfolgen keine Trainingsflüge mit Überschallgeschwindigkeit.

Der Überschallknall

Darüber hinaus erfolgen die Überschallflüge in Höhen von mehr als 12.500 Metern, wodurch die Auswirkungen eines möglichen Überschallknalls am Boden deutlich reduziert werden. Die (Laut-) Stärke des Überschallknalles ist unter anderem abhängig von der Flughöhe, der Geländestruktur und der Wetterlage. In Treibach Althofen und Kraig wurden heute auf jeden Fall von Kärntner diese Knallgeräusche wahrgenommen.