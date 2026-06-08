Flughafen-Deal: Klagenfurt zahlt Millionen-Beitrag erst in zwei Jahren

Es gibt eine Einigung zwischen der Stadt Klagenfurt und dem Land Kärnten bei der Kapitalerhöhung des Flughafens. Der entsprechende Antrag erfolgt am Mittwoch im Gemeinderat.

Auf Initiative von LHStv. Martin Gruber fand heute, Montag, ein klärendes Gespräch zur anstehenden Kapitalerhöhung statt. Neben dem Beteiligungsreferenten Gruber haben daran Bürgermeister Christan Scheider, Finanz- und Beteiligungsstadträtin DI Constance Mochar, Vizebürgermeister Patrick Jonke und Wirtschaftsstadtrat Julian Geier sowie Mag. Martin Payer von der Kärntner Beteiligungsverwaltung (K-BV) teilgenommen.

Einigung wurde erzielt

Erfreulicherweise konnte dabei eine Einigung zwischen Stadt und Land erzielt werden: Die Stadt Klagenfurt wird die Kapitalerhöhung nun doch mittragen, die Zahlung von 2,4 Millionen wird jedoch gestundet bis 30. Juni 2028. Damit können auch die vom Land Kärnten bereits Ende 2025 beschlossenen 9,5 Millionen fließen, was den Weg frei macht für wichtige Investitionen. Denn ein solcher Beschluss in der Generalversammlung der KFBG verlangt Einstimmigkeit.

„Blockadesituation verhindert“

„Es ist gelungen, eine Blockadesituation zu verhindern und mit der gemeinsamen Kapitalerhöhung wichtige Investitionen in den Flughafen Klagenfurt politisch außer Streit zu stellen“, sagt LHStv. Gruber, der bei dem Gespräch vermittelt hatte, zum Ergebnis. Der Bau des General Aviation Centers, Arbeiten am Terminal und auch die Erschließung nicht betriebsnotwendiger Flächen wären gefährdet gewesen. „Der Kompromiss trägt beidem Rechnung: der Notwendigkeit, dem Flughafen eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen und der budgetären Lage der Landeshauptstadt“, so der Landeshauptmannstellvertreter.

Bis 2028

Die Stadt wird bei der Kapitalerhöhung also mitgehen, zahlt ihren Beitrag aber erst in zwei Jahren. „Beim gemeinsamen Termin konnte mit dem Land Kärnten ein guter Kompromiss erreicht werden. Bis Mitte 2028 wurde ein Aufschub der Zahlung für die Kapitalerhöhung vereinbart. Das erleichtert nun die Budgetvorbereitungen seitens der Stadt. Wir bleiben mit dem Land über die konkrete Umsetzung dieser Vereinbarung im Gespräch. Die Kapitalerhöhung wird am Mittwoch im Gemeinderat zum Beschluss eingebracht. Zusätzlich wird ein externer Finanzexperte beauftragt, zukünftige Kapitalerhöhungen zu prüfen“, informiert Bürgermeister Christian Scheider.

Es herrscht Zufriedenheit

Finanz- und Beteiligungsreferentin Stadträtin DI Constance Mochar ergänzt: „Ich begrüße das heutige konstruktive Gespräch mit dem Land außerordentlich. Die Verlängerung des Zahlungsaufschubes bis zum 30. Juni 2028 ist ein positives Signal und ein notwendiger Schritt, um der finanziellen Situation der Landeshauptstadt Rechnung zu tragen und den Haushalt weiter zu stabilisieren. Trotz dieser finanziellen Entlastung ist es für mich als Beteiligungsreferentin von zentraler Bedeutung, dass die Stadt Klagenfurt weiterhin ihr volles Mitsprache- und damit Mitgestaltungsrecht behält. Es gilt, die Interessen der Stadt bei der strategischen Standortentwicklung nachhaltig abzusichern. Unser Ziel bleibt es, aktiv an der Zukunft des Klagenfurter Flughafens mitzuwirken, anstatt uns lediglich auf eine passive Rolle zu beschränken.“ Auch Wirtschaftsreferent Stadtrat Julian Geier zeigt sich zufrieden: „Der Flughafen Klagenfurt ist eine zentrale Infrastruktur für unseren Standort und sichert rund 100 Arbeitsplätze. Die heutige Einigung schafft Klarheit. Jetzt müssen wir den Blick nach vorne richten und den Flughafen mit attraktiven Flugverbindungen weiter stärken.“