64 Jahre dabei: Feuerwehr trauert um Kameraden

„Die Nachricht von seinem Tod erfüllt uns mit großer Trauer. Mit ihm verlieren wir nicht nur ein engagiertes Mitglied unserer Feuerwehr, sondern auch eine prägende Persönlichkeit, die seit dem Jahr 1962 unserer Wehr angehörte und über Jahrzehnte hinweg Verantwortung übernommen sowie das kameradschaftliche Miteinander maßgeblich mitgestaltet hat“, heißt es seitens der Floriani.

Mehr als sechs Jahrzehnte im Dienst

„Sein unermüdlicher Einsatz, seine Verlässlichkeit und seine Hilfsbereitschaft werden uns stets in dankbarer Erinnerung bleiben“, führen seine Kameraden aus. Mehr als sechs Jahrzehnte stand er im Dienst der Gemeinschaft und der Feuerwehr. „Für seine Treue, sein Pflichtbewusstsein und seine Kameradschaft gebühren ihm unser aufrichtiger Dank und unsere höchste Anerkennung. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie und seinen Angehörigen. Wir wünschen ihnen viel Kraft, Trost und Zuversicht“, so die Floriani abschließend.