Bagger-Kauf im Internet endet für Kärntner im Finanz-Debakel

Einem Kärntner wurde ein Internetkauf zum Verhängnis. Er verlor 22.000 Euro dadurch.

Ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal wurde am 22. Mai 2026 auf einer Internet-Verkaufsplattform auf ein Inserat aufmerksam, in dem ein gebrauchter Bagger zum Preis von rund 22.000 Euro angeboten wurde. In der Annahme eines seriösen Angebots überwies er den Kaufbetrag auf ein deutsches Bankkonto.

Firma existiert nicht

Da die Lieferung des Baggers in weiterer Folge ausblieb, erstattete der Mann Anzeige bei der Polizei. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen dürfte die auf der Plattform angegebene Firma nicht existieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.06.2026 um 13:22 Uhr aktualisiert