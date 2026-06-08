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/ ©Pexels/Macourt Media
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Minibagger.
Ein Baggerkauf kostete einem Kärntner eine Stange Geld.
Spittal
08/06/2026
Betrug

Bagger-Kauf im Internet endet für Kärntner im Finanz-Debakel

Einem Kärntner wurde ein Internetkauf zum Verhängnis. Er verlor 22.000 Euro dadurch.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(90 Wörter)
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Ein 42-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal wurde am 22. Mai 2026 auf einer Internet-Verkaufsplattform auf ein Inserat aufmerksam, in dem ein gebrauchter Bagger zum Preis von rund 22.000 Euro angeboten wurde. In der Annahme eines seriösen Angebots überwies er den Kaufbetrag auf ein deutsches Bankkonto.

Firma existiert nicht

Da die Lieferung des Baggers in weiterer Folge ausblieb, erstattete der Mann Anzeige bei der Polizei. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen dürfte die auf der Plattform angegebene Firma nicht existieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.06.2026 um 13:22 Uhr aktualisiert
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