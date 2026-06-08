Gratis-Tickets für Helden: 1.000 freiwillige Einsatzkräfte dürfen zur Starnacht

Am 10. und 11. Juli läuft wieder die Starnacht am Wörthersee. Beatrice Egli, ela., Ray Dalton, Al Bano, Angelo Kelly, Semino Rossi und viele weitere Stars treten in der Wörthersee Ostbucht auf.

Heute, Montag, gab es dazu erste Details im Rahmen einer Pressekonferenz in der Villa Lido. Landeshauptmann Daniel Fellner dankte allen Verantwortlichen und hob die Bedeutung der Starnacht für Kärnten hervor. Zum Tag 1 der Starnacht am Wörthersee, am 10. Juli, lädt das Land Kärnten wieder 1.000 freiwillige Einsatzkräfte ein. „Es ist nichts Selbstverständliches, dass diese Menschen rund um die Uhr für uns da sind. Dafür möchten wir ihnen mit der Einladung danken“, so Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner.

Starnacht wird live übertragen

Die Starnacht am 11. Juli wird dann wieder live von ORF und MDR übertragen. „Bei der Starnacht treffen Menschen zusammen und sie bringt auch unseren Gästen Kärnten näher. Das ist unbezahlbar“, so Fellner weiter. Er war schon oft bei der Starnacht dabei, heuer zum ersten Mal als Landeshauptmann. Sein besonderer Dank galt Veranstalter Martin Ramusch und ORF-Unterhaltungschef Martin Gastinger.

Drei weitere Jahre verlängert

Der ORF hat nämlich gemeinsam mit ARD/MDR den Vertrag mit der Starnacht um weitere drei Jahre verlängert, wie Gastinger berichtete. Nun wolle man auch die Schweiz zum Einstieg bewegen: „Wir wollen wieder eine Eurovision“, so der ORF-Unterhaltungschef. Für IP-Media-Gesellschafter Ramusch ist es schon die 27. Starnacht am Wörthersee. Mittlerweile laufen auch die Starnacht aus der Wachau und die Starnacht am Neusiedler See sehr erfolgreich. Laut Ramusch generiert die Starnacht am Wörthersee einen Werbewert von 13,5 Mio. Euro und 3,8 Mio. Euro Wertschöpfung.

Schlagersängerin schwärmt

Eine der Starnacht-Künstlerinnen begeisterte schon die Teilnehmenden der Pressekonferenz. Schlagersängerin Natalie Holzner sang „Kleopatra“, schwärmte über den Wörthersee und sagte, dass auch Familie und Freundinnen und Freunde nach Klagenfurt kommen werden: „Meine Mama kommt aus Voitsberg mit dem Wohnwagen her und bleibt die ganze Woche.“ „Wir stehen zur Veranstaltung und sind froh, sie zu haben“, betonte Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider. Die Starnacht ziehe Gäste von überall nach Klagenfurt. Martin Doblhammer von der Kärnten Werbung und Adi Kulterer vom Tourismusverband Klagenfurt hoben ebenfalls die unbezahlbare Werbung durch die Starnacht am Wörthersee hervor.

Details zum Programm

IP-Media-Geschäftsführer Gerfried Zmölnig nannte Details zum Programm und den Veranstaltungen vor und nach der eigentlichen Starnacht am Wörthersee. Gemeinsam mit Frontmann Matthias Ortner berichtete er von der Matakustix Show am 3. Juli. Die Gruppe wird gemeinsam mit Caro Fux, „Nocki“ Friedl Würcher oder „Mölltaler“ Huby Maier das zehnjährige Jubiläum der Show feiern. Am 4. Juli tritt Andreas Gabalier auf, am 5. Juli Mark Forster und am 12. Juli Pizzera & Jaus. Für 2027 kündigte Zmölnig bereits die Kastelruther Spatzen, Melissa Naschenweng und das 30-Jahr-Jubiläumskonzert von Nik P. an.