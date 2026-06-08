Parkstrafe nach Jahren eingetrudelt: Wann ist sie verjährt?

Einer Kärntnerin flatterte zwei Jahre, nachdem sie eine Parksünde begangen hatte, ein Strafzettel ins Haus. Sie staunte nicht schlecht.

Zwei Jahre, nachdem eine Frau ihr Auto unerlaubterweise außerhalb der Öffnungszeiten auf einem Parkplatz in Klagenfurt abgestellt hatte, flatterte der Kärntnerin ein unschöner Brief ins Haus. Sie bekam einen „Strafzettel“. Die Frage danach lautet: Ist so etwas rechtens?

Verjährung der Parkstrafen

Zwei Jahre sind eine lange Zeit. So mancher erinnert sich schon am selben Tag nicht mehr, wo er sein Auto geparkt hat. Gewisse Parkvergehen können aber auch nach langer Zeit noch teuer kommen. 5 Minuten hat sich bei der Arbeiterkammer nach der Rechtslage und Verjährung von Parkstrafen erkundigt.

Es kommt auf die Klage an

„Es kommt ganz darauf an, weswegen geklagt wird“, erklärt ein Jurist der Arbeiterkammer Kärnten auf Anfrage von 5 Minuten. „Wenn es sich um Besitzstörung handelt, dann kann man 30 Tage ab Kenntnis der Störung klagen, plus ein paar Tage für die Identitätsfindung.“ Er sagt aber: „Wenn es sich um eine Unterlassungsklage handelt, sieht es anders aus. Diese verjährt unter Umständen in Sonderfällen erst nach 30 Jahren.“

Unterschied Besitz- und Unterlassungsklage

Das heißt, einfach erklärt: Wenn du Post wegen einer Besitzstörung bekommst, ist die gerichtliche Frist dafür (30 Tage) nach zwei Jahren längst abgelaufen. Aber Achtung: Der Parkplatzbesitzer kann alternativ eine normale Unterlassungsklage einbringen. Diese verjährt in der Regel nach drei Jahren, in Sonderfällen kann sie aber auch erst nach 30 Jahren verjähren. Nach zwei Jahren kann die Post also leider immer noch rechtens sein. Alles in allem solltest du bei Unsicherheiten wegen Strafen immer einen Rechtsbeistand konsultieren.