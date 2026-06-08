Frau (44) vor Lokal in Lienz verletzt: Polizei sucht nach Zeugen

Nach einem Vorfall am 3. Juni sucht die Polizei nach Zeugen. Vor einem Lokal in der Kärntner Straße in Lienz kam es zu einer folgenschweren Auseinandersetzung zwischen zwei Personen.

Nach einer Auseinandersetzung in der Kärntner Straße in Lienz ermittelt die Polizei. Die Beamten bitten Zeugen des Vorfalls um sachdienliche Hinweise.

Nach einer Auseinandersetzung in der Kärntner Straße in Lienz ermittelt die Polizei. Die Beamten bitten Zeugen des Vorfalls um sachdienliche Hinweise.

In Lienz kam es am Abend des 3. Juni zu einem Vorfall, der nun Ermittlungen der Polizei nach sich zieht. Gegen 20:30 Uhr gerieten eine 41-jährige Frau und ein 44- jähriger Mann in der Kärntner Straße vor einem Lokal aneinander. Die Auseinandersetzung forderte eine verletzte Person.

Polizei sucht nach Zeugen

„Dabei erlitt die Frau Verletzungen unbestimmten Grades. Der genaue Tathergang ist noch Gegenstand der Ermittlungen“, erklärt die Landespolizeidirektion Tirol. Zur Klärung des Vorfalls wird nun die Mithilfe der Bevölkerung benötigt. Zeugen des Vorfalles werden ersucht, sich bei der PI Lienz (Tel. 059133/7230) zu melden.