Falsche Jobangebote: Zwei Frauen aus Kärnten um tausende Euro betrogen

Im Bezirk Wolfsberg wurden zwei Frauen Opfer einer perfiden Betrugsmasche über das Internet. Die Täter lockten mit vermeintlich einfachen Online-Jobs und ergaunerten insgesamt mehrere tausend Euro.

Zwischen dem 13. Mai und dem 5. Juni kontaktierten bislang unbekannte Täter die beiden Frauen über einen Messenger-Dienst und lockten sie mit vermeintlich lukrativen Online-Jobs.

Einfache Aufträge wurden zu Betrugsmasche

Die Aufgabe der Opfer bestand unter anderem darin, Unterkünfte auf einer Reisebuchungsplattform zu bewerten. Um das Vertrauen der Frauen in die Seriosität des Angebots zu stärken, zahlten die Betrüger für die ersten Bewertungen tatsächlich kleinere Geldbeträge aus. In weiterer Folge wurden die Geschädigten jedoch dazu aufgefordert, selbst mehrere Überweisungen auf verschiedene Konten zu tätigen, um angeblich noch höhere Gewinne freizuschalten.

Hunderte beziehungsweise tausende Euro weg

Bei einer der Frauen ging der Betrug noch weiter, da sie zur Eröffnung eines Kontos auf einer Trading-Plattform verleitet wurde und Kryptowährungstransaktionen in Höhe von mehreren tausend Euro durchführte. Der zweiten Geschädigten entstand durch die Überweisungen ein Schaden von mehreren hundert Euro.