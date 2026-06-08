Nach Empfang im Rathaus: Junge Klagenfurterin reist zu internationalem Treffen

Lisa Kraßnitzer aus Klagenfurt nimmt an der Internationalen Jugendbegegnung Dachau 2026 teil. Die Anthropologiestudentin forscht selbst zum Thema Erinnerungskultur.

Die Klagenfurterin Lisa Kraßnitzer nimmt in diesem Jahr an der „Internationale Jugendbegegnung Dachau 2026“ teil. Das zweiwöchige Bildungs- und Begegnungsprogramm für junge Menschen im Alter zwischen 16 und 26 Jahren wird von Klagenfurts langjähriger Partnerstadt Dachau organisiert. Vom 25. Juli bis zum 7. August kommen dort Jugendliche aus mehr als 60 Ländern zusammen. Unter dem Motto „meet, learn & connect“ liegt der inhaltliche Fokus auf dem Thema Erinnerungskultur.

Gesellschaftliche Fragen bearbeiten

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzen sich gemeinsam mit der Geschichte, aktuellen gesellschaftlichen Fragen, dem Nationalsozialismus, dem Holocaust, Diskriminierung und Menschenrechten auseinander. Neben der Arbeit an diesen ernsten Inhalten stehen auch ein internationaler Austausch, gegenseitiges Kennenlernen, Stadtbesichtigungen sowie gemeinsame Ausflüge auf dem Programm.

Schwerpunkt der Begegnung

Vor ihrer Abreise wurde die 21-jährige Klagenfurterin im Rathaus von Bürgermeister Christian Scheider und Vizebürgermeister Patrick Jonke zu einem Austausch über die bevorstehende Reise begrüßt. Kraßnitzer studiert derzeit in Wien Kultur- und Sozialanthropologie und arbeitet passend zum Schwerpunkt der Begegnung an einem Forschungsprojekt zum Thema Erinnerungskultur. Zwischen Klagenfurt und Dachau besteht seit 1974 eine Städtepartnerschaft, in deren Rahmen seither ein regelmäßiger Austausch im Kultur- und Bildungsbereich stattfindet.