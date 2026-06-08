Zwischenfall in der Luft: Paragleiter landete im Ossiacher See

Ein 29-jähriger Paragleiter geriet nach dem Start von der Gerlitzen in Bergnot, löste den Notschirm aus und landete im Wasser. Er blieb unverletzt.

Ein 29-jähriger deutscher Paragleiter musste nach einem Zwischenfall am Montag im Ossiacher See notlanden. Der Mann war gegen 12:20 Uhr von der Mittelstation der Gerlitzen in Richtung des vorgesehenen Landeplatzes gestartet, als es während des Fluges in etwa 600 Metern Höhe zu einer Verhedderung der Schirmleinen kam. Dadurch verlor der Pilot die Kontrolle über den Schirm und geriet ins Trudeln.

Aus dem See geborgen

Der Mann reagierte jedoch geistesgegenwärtig und löste seinen Notschirm aus, wodurch er rund 200 Meter vom Ufer entfernt sicher im Ossiacher See landen konnte. Da sich zu diesem Zeitpunkt ein Passagierschiff in der Nähe der Landestelle befand, konnte der Mann bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte gesichert werden. Anschließend wurde der 29-Jährige von der Wasserrettung aus dem See geborgen und mit einem Boot an Land gebracht. Eine Mitfahrt mit dem Rettungsdienst lehnte er schließlich ab.