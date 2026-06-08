„Panik vor Polizei“: Wilde Verfolgungsjagd in Kärnten endet mit Crash

Ein 16-Jähriger flüchtete in Rangersdorf mit einem umgebauten Moped vor einer Polizeikontrolle. Die Verfolgung endete mit einem Sturz in einem Feld. Der Jugendliche wurde ins Krankenhaus gebracht.

Als der 16-Jährige das Polizeifahrzeug bemerkt habe, habe er Panik bekommen und sich zur Flucht entschlossen.

Als der 16-Jährige das Polizeifahrzeug bemerkt habe, habe er Panik bekommen und sich zur Flucht entschlossen.

Eine Polizeistreife bemerkte am 8. Juni gegen Mittag in der Gemeinde Rangersdorf im Bezirk Spittal an der Drau einen entgegenkommenden Mopedlenker, dessen Fahrzeug mehrere Mängel aufwies. So waren unter anderem weder ein Kennzeichen noch die vorgeschriebenen Seitenspiegel, Blinker oder ein Bremslicht vorhanden. Als die Beamten den Lenker anhalten wollten, entzog sich dieser der Kontrolle und beschleunigte sein Fahrzeug.

Gefährliche Flucht über Gemeindestraße

Während der Flucht hat Jugendliche durch seine Fahrweise mehrere andere Verkehrsteilnehmer behindert und gefährdet. Aufgrund einer ansteigenden Straße verringerte sich die Geschwindigkeit des Mopeds schließlich deutlich. Daraufhin verließ der Lenker die Fahrbahn und setzte seine Flucht über angrenzendes Gelände fort. Dabei übersah er einen etwa zwei Meter hohen Absatz neben der Straße und stürzte mit dem Moped in ein darunterliegendes Feld.

Jugendlicher hatte „Panik vor der Polizei“

Nach dem Sturz konnte der 16-Jährige aus dem Bezirk Spittal an der Drau selbstständig aufstehen. Gegenüber den Polizeibeamten gab er an, sein Moped umgebaut zu haben und eine Probefahrt durchgeführt zu haben. Als er das Polizeifahrzeug bemerkte, habe er Panik bekommen und sei davongefahren. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Obwohl der Jugendliche zunächst angab, unverletzt zu sein, wurde er nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz zur weiteren medizinischen Abklärung in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Die weiteren Ermittlungen zum Vorfall laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.06.2026 um 19:25 Uhr aktualisiert