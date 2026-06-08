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/ ©Pixabay / Marjon Besteman
Ein Bild auf 5min.at zeigt Babyfüße.
Die gebürtige Österreicherin und die deutsche Tormannlegende haben eine gemeinsame Vergangenheit.
Kärnten/München
08/06/2026
Nachwuchs

Baby-Glück: Kärntner Ex-Frau von Manuel Neuer ist schwanger

Frohe Botschaften im Umfeld von Manuel Neuer: Nicht nur der Torwart des FC Bayern München darf sich über Nachwuchs freuen, auch seine Ex-Frau wird Mutter.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(156 Wörter)
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Nina Neuer verkündete die Schwangerschaft jüngst auf der Social-Media-Plattform Instagram, wo sie stolz ihren Babybauch präsentierte. Die 32-Jährige, die ursprünglich aus der Kärntner Gemeinde Micheldorf im Bezirk St. Veit stammt, teilte Eindrücke einer Wien-Reise mit ihren Followern.

Scheidung nach drei Jahren

Die gebürtige Österreicherin und die deutsche Tormannlegende haben eine gemeinsame Vergangenheit. Sie lernten sich im Jahr 2014 in München kennen, woraufhin 2017 die Hochzeit folgte. Nach drei Ehejahren wurde die Beziehung im Jahr 2020 geschieden. Während Nina Neuer nun ihr erstes Kind erwartet, wächst auch die Familie ihres Ex-Mannes weiter. Dessen Ehefrau Anika ist derzeit mit dem zweiten gemeinsamen Kind schwanger. Für Manuel Neuer läuft es damit sowohl privat als auch sportlich rund, da er nach sportlichen Diskussionen als Nummer eins im deutschen Kader für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko steht.

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