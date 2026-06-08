In Richtung Kärnten: Junge Luchsin stirbt auf italienischer Autobahn

Eine junge Luchsin verunglückte auf einer italienischen Autobahn tödlich. Der Vorfall ist ein schwerer Rückschlag für den Luchs-Schutz im Alpen-Adria-Raum und betrifft auch Kärnten.

Ein trauriger Verkehrsunfall in Norditalien sorgt für Bestürzung: Anfang Juni wurde auf der Autobahn A23 südlich von Tarvis eine junge Luchsin von einem Auto erfasst und getötet. Es ist der erste dokumentierte Luchs-Unfall auf einer italienischen Autobahn überhaupt.

Herber Verlust für Forscher

Das etwa einjährige Tier stammte aus dem slowenischen Triglav-Nationalpark, wo es 2025 geboren wurde. Vor wenigen Monaten brach die Luchsin auf ihrer ersten großen Wanderung durch die Alpen auf, um ein eigenes Revier zu suchen. In Italien war sie bis dahin völlig unbekannt. Wie die „Kronen Zeitung“ berichtet, endete dieser Versuch nun fatal. Für das Projekt „Lince Italia“ ist der Verlust schmerzhaft, da gerade Weibchen für den dauerhaften Fortbestand und die Ausbreitung der Population entscheidend sind.

Schlüsselregion in Kärnten

Der Eurasische Luchs gehört zu den seltensten Raubtieren Europas. Kärnten kommt dabei eine wichtige geografische Rolle zu, da es als Bindeglied zwischen den Populationen in Slowenien, Italien und den Nordostalpen liegt.