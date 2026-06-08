Nach schwerer Krankheit: Kärntner Feuerwehrmann (67) verstorben

Dalmatiner war seit dem Jahr 1979 Mitglied der Feuerwehr und prägte die Organisation über Jahrzehnte hinweg in verschiedenen Funktionen. Von 1993 bis 1997 übte er das Amt des Funkbeauftragten aus. Seit 2012 war er als Gerätewart für Technik tätig und gehörte in dieser Rolle dem Ortsfeuerwehrausschuss an. Für seine Verdienste wurde er unter anderem mit dem Maschinisten- & Kraftfahrerabzeichen in Gold im Jahr 2018 sowie den Feuerwehr-Ehrenzeichen für 25- und 40-jährige Tätigkeit ausgezeichnet. Zudem war er seit 2014 Träger der Ehrennadel in Gold der Stadt Althofen.

„Stets in ehrenvollen Gedenken bewahren“

Ein persönliches Abschiednehmen ist am Donnerstag, dem 25. Juni, in der Zeit von 9 bis 20 Uhr in der Aufbahrungshalle Althofen möglich. Die anschließende Urnenbeisetzung wird im engsten Familienkreis durchgeführt. Zum Abschied äußerten sich die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr Althofen mit folgenden Worten: „Lieber Egon, danke, dass du ein Teil von uns warst, mit deiner Herzlichkeit, deiner Aufrichtigkeit und deiner Tatkraft. Danke für deine Freundschaft und deine Hilfsbereitschaft. Wir werden dich stets in ehrenvollen Gedenken bewahren. Unser Mitgefühl gilt deiner Familie und deinen Angehörigen in ihrer Trauer“.