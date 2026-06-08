Wetter in Kärnten: Bis zu 28 Grad und kräftige Gewitter am Dienstag

Der Dienstag startet in Kärnten wechselhaft, bringt tagsüber freundliche Phasen und endet turbulent. Wie die Meteorologen der GeoSphere Austria prognostizieren, steht im Tagesverlauf eine Kaltfront bevor.

Bereits in den Morgenstunden ziehen ausgedehnte Wolkenfelder durch und in Oberkärnten kann es aus der Nacht heraus stellenweise auch noch ein wenig regnen. Danach lockert es auf und das Wetter zeigt sich vorübergehend von seiner freundlichen Seite: Tagsüber lockert es auf und es wird zwischendurch sonnig.

Kräftige Regenschauer und Gewitter

Die Ruhe hält jedoch nicht lange an, da sich das nächste Tief bereits ankündigt. „Allmählich nähert sich aber eine Kaltfront, die ab dem Nachmittag aus Nordwesten für teils kräftige Regenschauer und Gewitter sorgt“, wissen die Experten der GeoSphere Austria. Zuvor frischt zeitweise noch föhniger Südwind auf. Die Temperatur liegt am Morgen zwischen 12 und 16 Grad und erreichen am Nachmittag 24 bis 28 Grad.