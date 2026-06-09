Bis zu 100 Liter: Starkregen trifft Teile Kärntens und Osttirol

Für Osttirol, Oberkärnten und Teile Mittelkärntens gilt ab Dienstag eine orange Regenwarnung. In Gewittergebieten können bis Mittwochabend bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.

In Osttirol, Oberkärnten und Teilen Mittelkärntens wird es bis Mittwoch richtig nass: Bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter sind möglich, dazu kommen Gewitter, Hagel und Sturmböen.

In Osttirol, Oberkärnten und Teilen Mittelkärntens wird es bis Mittwoch richtig nass: Bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter sind möglich, dazu kommen Gewitter, Hagel und Sturmböen.

Wie 5 Minuten bereits berichtet hat, wird das Wetter in Kärnten und Osttirol in den nächsten Stunden deutlich ungemütlicher. Der Wetterdienst Tauernwetter hat für Osttirol, Oberkärnten und Teile Mittelkärntens eine Regenwarnung der Warnstufe 1, also orange, ausgegeben. Sie gilt von Dienstag, 9. Juni, 10 Uhr, bis Mittwoch, 10. Juni, 23.30 Uhr. Laut Tauernwetter ziehen immer wieder teils kräftige Regenschauer durch. Stellenweise kann der Regen auch von Gewittern begleitet werden und länger anhalten. Bis Mittwochabend sind 40 bis 70 Liter Regen pro Quadratmeter möglich. In Gewittergebieten können es sogar bis zu 100 Liter pro Quadratmeter werden.

Gewitter am Dienstag

Der Dienstag startet noch wechselhaft und schwül. Am Vormittag zeigt sich häufig die Sonne, doch im Laufe des Tages bilden sich rasch Quellwolken. Vor allem in Osttirol und Oberkärnten ziehen schon in den frühen Morgenstunden und später wieder ab dem späten Vormittag kräftige Regenschauer und Gewitter durch. Am Nachmittag und Abend breiten sich die Schauer und Gewitter auf weite Teile des Landes aus. Am längsten sonnig und trocken bleibt es im Osten, etwa im Klagenfurter Becken, im Lavanttal und im Jauntal. Gerade dort können die Gewitter am späten Nachmittag aber heftig ausfallen. In den kräftigsten Zellen sind Hagel und Sturmböen möglich. Die Höchstwerte liegen von West nach Ost zwischen 17 und 29 Grad.

Mittwoch wird nass

Am Mittwoch dominieren schon in der Früh die Wolken, dazu regnet es verbreitet. Am kräftigsten fällt der Regen in Osttirol und Oberkärnten aus. Dort kann es zeitweise richtig schütten. Besonders im oberen Drautal, im Mölltal und in den Tälern Osttirols können große Regenmengen zusammenkommen. Dazu wird es deutlich kühler. Die Temperaturen erreichen nur noch 12 Grad in den Tauern und bis zu 19 Grad in Unterkärnten. In 2.000 Meter Seehöhe hat es rund 3 Grad. Die Schneefallgrenze kann kurzzeitig knapp unter 2.000 Meter sinken.

Bis zu 60 Liter im Osten

Für Unterkärnten und das Klagenfurter Becken gilt eine Wetterinformation der Stufe gelb. Diese ist von Dienstag, 9. Juni, 17 Uhr, bis Mittwoch, 10. Juni, 23.30 Uhr, gültig. In Unterkärnten sind bis Mittwochabend 20 bis 30 Liter Regen pro Quadratmeter möglich. In Gewittergebieten können es bis zu 60 Liter werden. Ab Donnerstag beruhigt sich das Wetter wieder. Der Regen klingt in der Nacht ab, tagsüber setzt sich von Westen her die Sonne durch. Es weht lebhafter bis kräftiger Nordwind, die Temperaturen erreichen 12 bis 21 Grad. Am Freitag bleibt es nach derzeitigem Stand im Großteil des Landes freundlich und trocken, mit Höchstwerten von 11 bis 22 Grad.

„Niederschlagsdefizit wird nicht ausgeglichen“

Trotz der großen Regenmengen ist die Trockenheit damit noch nicht vorbei. David Kaufmann vom Wetterdienst Tauernwetter erklärt: „Unser hochauflösendes ALPIXION-Wettermodell berechnet in Oberkärnten und in Osttirol bis Mittwochabend vereinzelt an die 100 Liter Regen pro Quadratmeter. Treffen diese Mengen ein, wird der Juni im Flächenmittel der erste Monat seit Februar werden, der nicht zu trocken ausfällt. Eine Entwarnung für die anhaltende Trockenheit ist das aber noch nicht: Das aufgelaufene Niederschlagsdefizit wird dadurch nicht ausgeglichen, und die Grundwasserstände liegen weiterhin auf extrem niedrigem Niveau.“

Wetterwarnung auf einen Blick: Orange Warnung: Osttirol, Oberkärnten und Teile Mittelkärntens – gültig von Dienstag, 9. Juni, 10 Uhr, bis Mittwoch, 10. Juni, 23.30 Uhr

Gelbe Warnung: Unterkärnten und das Klagenfurter Becken – gültig von Dienstag, 9. Juni, 17 Uhr, bis Mittwoch, 10. Juni, 23.30 Uhr

Regenmengen: 40 bis 70 Liter pro Quadratmeter möglich

In Gewittergebieten: bis zu 100 Liter pro Quadratmeter möglich

Unterkärnten: 20 bis 30 Liter, in Gewittergebieten bis zu 60 Liter möglich

Ab Donnerstag klingt der Regen ab, Freitag soll es großteils freundlich und trocken bleiben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.06.2026 um 07:00 Uhr aktualisiert