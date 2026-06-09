„Standen im Dauereinsatz“: Unwetter fordern Kärntner Florianis

Gestern Abend kam es zu einem heftigen Gewitter im Bezirk St. Veit an der Glan. Bäume stürzten um und lagen auf den Straßen. Gleich mehrere Feuerwehren standen im Einsatz.

Im Bezirk St. Veit an der Glan kam es gestern zu mehreren Feuerwehreinsätzen aufgrund des Unwetters.

Im Bezirk St. Veit an der Glan kam es gestern zu mehreren Feuerwehreinsätzen aufgrund des Unwetters.

Wie bereits angekündigt, zogen am gestrigen Montag einige Gewitter über das Land. Mehrere Kärntner Feuerwehren rückten aus aufgrund von umgestürzten Bäumen, die auf den Straßen lagen. Auch heute gilt für Osttirol, Oberkärnten und Teile Mittelkärntens eine orange Wetterwarnung.

Einsatzkräfte im Dauereinsatz

In Liebenfels (Bezirk St. Veit an der Glan) kam es gestern zu einem kurzen aber dennoch heftigen Gewitter. Die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Liebensfels meldete zahlreiche Einsätze. „Unsere Einsatzkräfte standen im Dauereinsatz, um die Schäden rasch zu beseitigen“, so die Feuerwehr. Auch im Einsatz standen die Feuerwehren Sörg, Treffelsdorf und Zweikirchen.

Heftiges Gewitter sorgte für umgestürzte Bäume

Die Alarmierung erfolgte im Bereich Liebenfels kurz nach 20 Uhr und dauerte rund eineinhalb Stunden an. Mit vereinten Kräften und unzähligen Florianis wurden entwurzelte Bäume von den Straßen entfernt. Alleine die Feuerwehr Treffelsdorf war mit rund 15 Kräften vor Ort.