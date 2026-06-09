Nach tödlichem Felssturz: Zwei Männer vor Gericht

Nach der Felssturz-Tragödie in Steyr, bei der im Jahr 2023 zwei Kärntner ums Leben kamen, müssen sich nun zwei Männer vor Gericht verantworten.

Nach dem tödlichen Felssturz in Steyr-Christikindl im Jahr 2023, bei der zwei Kärntner verstorben sind, findet nun der Gerichtsprozess statt.

Nach dem tödlichen Felssturz in Steyr-Christikindl im Jahr 2023, bei der zwei Kärntner verstorben sind, findet nun der Gerichtsprozess statt.

Die Staatsanwaltschaft hat Strafanträge gegen den Firmenchef und einen Ziviltechniker wegen fahrlässiger Tötung eingebracht. Der Prozess findet diese Woche am Dienstag und Freitag in Steyr statt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Todesdrama in Steyr-Christkindl

Zu dem tragischen Felssturz, welcher zwei Menschenleben forderte, kam es am 8. Feber 2023 in Steyr-Christkindl. Ein 31-Jähriger und ein 64-Jähriger wurden im Zuge von Sicherungsarbeiten von einem 3.000 Kubikmeter großen Felsblock verschüttet. Die Anklage richtet sich gegen einen Ziviltechniker aus Oberösterreich, sowie den Senior-Chef der Kärntner Firma, der zugleich der Vater des Verstorbenen 31-Jährigen ist.

Vorwürfe der Staatsanwaltschaft

Einem wird zur Last gelegt, eine nicht fachgerechte Methode für die Sicherungsmaßnahmen gewählt zu haben, dem anderen wird vorgeworfen, keine klare Planung der Abtragsmethoden und -arbeiten verlangt zu haben, die dazu beigetragen hätte, das ausführende Unternehmen hinreichend vor einer Gefahrensituation zu warnen.

Bis zu zwei Jahre Haft drohen

Den Angeklagten drohen im Falle einer Verurteilung bis zu zwei Jahre Haft. Der Prozess ist für den heutigen Dienstag und den kommenden Freitag angesetzt. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für die Angeklagten selbstverständlich die Unschuldsvermutung.