Skip to content
Region auswählen:
/ ©Freiwillige Feuerwehr Weißbriach
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Polizeihubschrauber.
Montagabend rückten mehrere Feuerwehren aufgrund eines Baumbrandes im Bezirk Hermagor aus.
Weissbriach/Hermagor
09/06/2026
Sirenenalarm

Großeinsatz bei Baumbrand – Hubschrauber unterstützt Feuerwehren

Gestern Abend kam es in Weißbriach nähe der Comptonhütte einen Baumbrand. Mehrere Feuerwehren und auch ein Hubschrauber rückten zum Löscheinsatz aus.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Am gestrigen Montagabend begann ein Baum in Weißbriach (Bezirk Hermagor) zu brennen. Mehrere Feuerwehren rückten aus, auch ein Polizeihubschrauber wurde alarmiert.

Sieben Feuerwehren vor Ort

„Unsererseits wurde der Landeplatz und die Entnahmestelle für den Hubschrauber gesichert“, so die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Weißbriach in den sozialen Medien. Der Hubschrauber unterstützte bei den Löscharbeiten. Die Entnahme des Löschwassers erfolgte direkt aus dem Speicherteich der Bergbahnen Weißbriach. Im Einsatz standen auch die Freiwilligen Feuerwehren Greifenburg, Bruggen, Gerlamos, Leoben, Oberdrauburg und Spittal an der Drau.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen Polizeihubschrauber.
©Freiwillige Feuerwehr Weißbriach |
Gestern Abend rückten rund sieben Feuerwehren zu einem Baumbrand im Bezirk Hermagor aus.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: