Großeinsatz bei Baumbrand – Hubschrauber unterstützt Feuerwehren

Gestern Abend kam es in Weißbriach nähe der Comptonhütte einen Baumbrand. Mehrere Feuerwehren und auch ein Hubschrauber rückten zum Löscheinsatz aus.

Am gestrigen Montagabend begann ein Baum in Weißbriach (Bezirk Hermagor) zu brennen. Mehrere Feuerwehren rückten aus, auch ein Polizeihubschrauber wurde alarmiert.

Sieben Feuerwehren vor Ort

„Unsererseits wurde der Landeplatz und die Entnahmestelle für den Hubschrauber gesichert“, so die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Weißbriach in den sozialen Medien. Der Hubschrauber unterstützte bei den Löscharbeiten. Die Entnahme des Löschwassers erfolgte direkt aus dem Speicherteich der Bergbahnen Weißbriach. Im Einsatz standen auch die Freiwilligen Feuerwehren Greifenburg, Bruggen, Gerlamos, Leoben, Oberdrauburg und Spittal an der Drau.