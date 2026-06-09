Airport Klagenfurt: Flüge nach Hamburg ab Winter verdoppelt

Der Flughafen Klagenfurt baut sein Angebot nach Norddeutschland weiter aus. Künftig geht es zweimal pro Woche in die Hansestadt. Damit wird die bisher saisonal und einmal wöchentlich von Austrian Airlines bediente Strecke deutlich aufgewertet und sowohl für Gäste aus Norddeutschland als auch für Reisende aus Kärnten attraktiver gestaltet.

Flugtage: Donnerstag und Sonntag

Bereits im Winter 2023/24 wurde die Verbindung mit einem wöchentlichen saisonalen Flug aufgenommen. Die positive Entwicklung der Strecke und die kontinuierlich steigende Nachfrage bilden nun die Grundlage für den nächsten Ausbauschritt, heißt es in einer Aussendung des Airport Klagenfurt. Mit SkyAlps wird die Verbindung künftig zweimal pro Woche angeboten. Die Flugtage Donnerstag und Sonntag eignen sich für Kurzurlaube, Städtetrips und verlängerte Wochenenden. „Die Hamburg-Verbindung hat sich in den vergangenen Jahren sehr erfreulich entwickelt. Mit SkyAlps gelingt uns nun der nächste wichtige Schritt. Zwei wöchentliche Flüge bieten unseren Passagieren deutlich mehr Flexibilität und machen die Strecke sowohl für Gäste aus Norddeutschland als auch für Reisende aus Kärnten noch attraktiver“, erklärt Maximilian Wildt, Geschäftsführer am Flughafen Klagenfurt.

Hamburg als Schlüsselmarkt für Kärntens Tourismus

Hamburg zählt seit vielen Jahren zu den wichtigsten Herkunftsmärkten für den Kärntner Tourismus, teilt der Flughafen weiter mit. Die neue Flugverbindung stärkt die direkte Erreichbarkeit Kärntens aus einer wirtschaftlich starken Region mit hoher Reiseaffinität. Im Winter 2025/26 verzeichnete Kärntens Tourismuswirtschaft rund 94.100 Übernachtungen aus dem norddeutschen Raum – ein Plus von 5,3 Prozent, wird betont. Die Kärnten Werbung werde die Anbindung mit entsprechenden Marketingmaßnahmen im Großraum Hamburg intensiv begleiten, heißt es weiter. Die Erweiterung des Flugangebots folgt der langfristigen Strategie, das Marktpotenzial im Incoming- und Outgoing-Verkehr weiter auszuschöpfen.

©Klagenfurt Airport Die Fluggesellschaft SkyAlps übernimmt ab dem 17. Dezember 2026 die Hamburg-Verbindung vom Flughafen Klagenfurt.

Flüge ab 17. Dezemer

Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber sieht in dieser Verbindung einen weiteren wichtigen Schritt: „Eine Verdoppelung auf der Hamburg-Verbindung ist ein starkes Signal des Airport Klagenfurt: für Verlässlichkeit, Planbarkeit und eine konsequente Verbesserung des Angebots. In puncto internationale Anbindung bedeutet das für den Tourismus- und Wirtschaftsstandort Kärnten eine wichtige Aufwertung.“ Die Flüge werden ab 17. Dezember 2026 jeweils donnerstags und sonntags durchgeführt. Buchungen sind ab sofort auf der Website der Fluglinie oder in den heimischen Reisebüros möglich.