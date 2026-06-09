Nach Fall von Bigamie in Villach: Staatsanwaltschaft stellt Verfahren ein

Ein Ehemann heiratet noch vor der Scheidung erneut. Eine Villacherin zeigt das wie exklusiv berichtet wegen Bigamie an. Jetzt die Ernüchterung: Der Fall wurde von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt eingestellt. Nicht strafbar.

Weil die erste Hochzeit in Deutschland geschlossen wurde und die zweite Ehe in Bosnien, ist sie in Österreich straffrei.

Weil die erste Hochzeit in Deutschland geschlossen wurde und die zweite Ehe in Bosnien, ist sie in Österreich straffrei.

Der exklusive Bericht von 5 Minuten war Tagesgespräch in Villach und löste zahlreiche Reaktionen aus. Die Frau lebt seit Jahren mit ihrem Mann in Villach und war mit ihm 20 Jahre verheiratet. Beide sind bosnische Staatsbürger. Lebten gemeinsam bis zuletzt angeblich glücklich zusammen. Irgendwann hat sich der Ehemann aber bei einem Aufenthalt in seiner Heimat neu verliebt und sofort geheiratet. Die Ehefrau daheim fiel aus allen Wolken als er plötzlich die Scheidung eingereicht hatte.

„Ich bin baff“

„Ich bin baff, ich habe meinen Mann, der sich in Bosnien vier Tage vor dem Scheidungstermin in Villach neu verehelicht hat, natürlich wegen Bigamie angezeigt, aber die Staatsanwaltschaft in Klagenfurt hat mich nun verständigt, sie hat alles eingestellt. Es gibt kein Verfahren wegen Bigamie“, ist sie irritiert. Markus Kitz, Pressesprecher der Klagenfurter Staatsanwaltschaft klärt dazu auf: „Bigamie ist selbstverständlich strafbar. Nur in dem speziellen Fall sind wir leider nicht zuständig. Das Ehepaar sind bosnische Staatsbürger und haben ihre Ehe seinerzeit in Deutschland geschlossen und sind danach irgendwann nach Villach übersiedelt. Jetzt hat der Mann in Bosnien geheiratet. Tatort ist daher Bosnien und nicht Österreich. Das könnte man daher sowohl in Bosnien als auch in Deutschland anzeigen.“

„Einstellung erfolgt aus rechtlichen Gründen, weil …“

Wörtlich heisst es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft die 5 Minuten vorliegt :“Die Einstellung erfolgt aus rechtlichen Gründen, weil keine inländische (österreichische) Gerichtsbarkeit begründet ist.“ Beide Eheleute leben übrigens weiter in Villach. Aber mit getrennten Adressen. Das schon.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.06.2026 um 13:28 Uhr aktualisiert