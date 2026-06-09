„Keine traurigen Gesichter mehr“: Eissalon am Faaker See hat jetzt glutenfreie Waffeln

Neuigkeiten gibt es im Eissalon "Amarena" am Faaker See. Ab sofort gibt es auch glutenfreie Waffeln. Damit reagieren die Betreiber auf die Wünsche ihrer Kunden, damit es "keine traurigen Gesichter mehr gibt."

Die Betreiber Artan und Medi des „Amarena Faaker See“ bieten schon seit längerem glutenfreie, laktosefreie und vegane Eisprodukte an. „Uns ist es wichtig, dass jemand der eine Allergie hat, auch Möglichkeiten hat ein Eis zu genießen“, erzählt Medi im Gespräch mit 5 Minuten. Nun haben sie sich auch entschieden glutenfreie Waffeln anzubieten.

„Niemand sollte auf das Gefühl verzichten müssen …“

90 Prozent der Eissorten sind glutenfrei, davon ausgenommen seien „Kinder Bueno, ferrero rocher und panna cotta“, so die Betreiber weiter. Die Fruchtsorten sind laktosefrei. Doch immer wieder mal kam es vor, dass den beiden unglückliche Gesichter gegenüberstanden, da man bislang keine glutenfreien Waffeln hatte. Das hat sich jetzt geändert. „Wir wollen keine traurigen Gesichter mehr“, so Medi, der abschließend betont: „Wir wollen einfach für jeden was haben. Niemand sollte auf das Gefühl verzichten müssen, ein Eis in einer knusprigen Waffel zu genießen.“