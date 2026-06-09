Ablenkung am Steuer: Kärnten prüft Einsatz von Handyblitzern

Wer während der Fahrt den Blick nicht vom Smartphone lassen kann, gefährdet Leben – und das zunehmend. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Mittlerweile gilt Ablenkung als die häufigste Ursache für Kollisionen im Verkehr.

Rund ein Drittel aller tödlichen Unfälle lässt sich darauf zurückführen, meist ausgelöst durch die illegale Handynutzung am Steuer. Um dieser gefährlichen Entwicklung entgegenzuwirken, denkt Kärnten an eine technische Aufrüstung: Der sogenannte Handyblitzer soll künftig Sünder überführen.

Alarmierende Unfallstatistik in Kärnten

Wie drastisch das Problem im südlichsten Bundesland ist, zeigt ein Blick in die Statistik des Landes Kärnten für das Jahr 2024. Demnach wurden im Bundesland 814 Unfälle registriert, die nachweislich auf Ablenkung zurückzuführen waren. Die Bilanz ist erschreckend: 969 Verletzte und sieben Todesopfer. Damit ist Unachtsamkeit für gut 30 Prozent des gesamten Kärntner Unfallgeschehens verantwortlich.

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So funktioniert die KI-Überwachung

Die Technologie hinter dem Handyblitzer setzt auf Automatisierung und künstliche Intelligenz. Die hochauflösenden Kameras werden oberhalb der Fahrbahn montiert und filmen den fließenden Verkehr von oben. Eine Spezialsoftware analysiert in Echtzeit die typischen Bewegungsmuster der Hand am Lenkrad bzw. am Ohr. Erhärtet sich der Verdacht einer Smartphone-Nutzung, soll das System Beweisfotos vom Fahrer und dem Kennzeichen schießen. Das letzte Wort hat jedoch der Mensch: Um Fehler auszuschließen, sollen alle Aufnahmen im Anschluss von Polizeibeamten manuell überprüft werden, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.