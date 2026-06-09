Ablenkung am Steuer: Kärnten prüft Einsatz von Handyblitzern
Wer während der Fahrt den Blick nicht vom Smartphone lassen kann, gefährdet Leben – und das zunehmend. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: Mittlerweile gilt Ablenkung als die häufigste Ursache für Kollisionen im Verkehr.
Rund ein Drittel aller tödlichen Unfälle lässt sich darauf zurückführen, meist ausgelöst durch die illegale Handynutzung am Steuer. Um dieser gefährlichen Entwicklung entgegenzuwirken, denkt Kärnten an eine technische Aufrüstung: Der sogenannte Handyblitzer soll künftig Sünder überführen.
Alarmierende Unfallstatistik in Kärnten
Wie drastisch das Problem im südlichsten Bundesland ist, zeigt ein Blick in die Statistik des Landes Kärnten für das Jahr 2024. Demnach wurden im Bundesland 814 Unfälle registriert, die nachweislich auf Ablenkung zurückzuführen waren. Die Bilanz ist erschreckend: 969 Verletzte und sieben Todesopfer. Damit ist Unachtsamkeit für gut 30 Prozent des gesamten Kärntner Unfallgeschehens verantwortlich.
Bist du der Meinung, dass du zu viel Zeit am Handy verbringst?
So funktioniert die KI-Überwachung
Die Technologie hinter dem Handyblitzer setzt auf Automatisierung und künstliche Intelligenz. Die hochauflösenden Kameras werden oberhalb der Fahrbahn montiert und filmen den fließenden Verkehr von oben. Eine Spezialsoftware analysiert in Echtzeit die typischen Bewegungsmuster der Hand am Lenkrad bzw. am Ohr. Erhärtet sich der Verdacht einer Smartphone-Nutzung, soll das System Beweisfotos vom Fahrer und dem Kennzeichen schießen. Das letzte Wort hat jedoch der Mensch: Um Fehler auszuschließen, sollen alle Aufnahmen im Anschluss von Polizeibeamten manuell überprüft werden, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.
Smartphone am Steuer – Was ist erlaubt?
Das Handyverbot im Auto ist streng geregelt. Wer erwischt wird, muss mit spürbaren Konsequenzen rechnen, aber das ist nicht immer so. Hier sind einige Beispiele.
- Strafen: Die Nutzung des Mobiltelefons ohne Freisprecheinrichtung kostet im Rahmen eines Organmandats 100 Euro. Kommt es zu einer Anzeige, kann die Strafe auf bis zu 140 Euro steigen.
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- Telefonieren: Ist ausschließlich über eine kabellose oder fest verbaute Freisprechanlage gestattet.
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- Verbotene Handlungen: Nicht nur das Telefonieren am Ohr ist untersagt. Auch das Lesen oder Schreiben von Nachrichten, das Surfen im Internet, das Auswählen von Musiktiteln sowie das Anschließen des Geräts an ein Ladekabel während der Fahrt sind verboten.
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- Navigation: Das Smartphone darf als Navi genutzt werden, allerdings nur, wenn es ordnungsgemäß im Wageninneren fixiert ist (z. B. per Halterung).
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- Wann gilt das Verbot? Das Verbot greift im gesamten fließenden Verkehr. Das bedeutet: Auch beim Warten vor einer roten Ampel, im Stopp-and-Go-Verkehr oder im Stau ist die Nutzung tabu.
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- Die Ausnahme: Im ruhenden Verkehr – also beispielsweise auf einem Parkplatz bei komplett ausgeschaltetem Motor – darf das Smartphone uneingeschränkt bedient werden.