Kaltfront erreicht Kärnten: Karte zeigt, wo die Unwettergefahr steigt

Nachdem bereits am Montag vereinzelte Sturmböen für umgestürzte Bäume in Kärnten gesorgt haben, droht am Dienstag ein weiterer markanter Wetterumschwung am Nachmittag.

Die Unwetterzentrale Österreich hat das südlichste Bundesland bereits flächendeckend auf die Warnstufe Gelb gesetzt.

Die Unwetterzentrale Österreich hat das südlichste Bundesland bereits flächendeckend auf die Warnstufe Gelb gesetzt.

Eine aus Nordwesten aufziehende Kaltfront sorgt im Tagesverlauf für eine erhebliche Verschärfung der Wetterlage, wobei besonders der Süden des Landes im Fokus steht. „Dabei sind lokal kräftiger Starkregen, Sturmböen und Hagel möglich. Die stärksten Entwicklungen werden derzeit für Teile Kärntens berechnet. Aber auch in der Steiermark sowie im südlichen Wiener Becken können sich lokal kräftige Gewitter bilden“, heißt es seitens Skywarn. Von den Meteorologen wurden vor allem die Stufen „Gelb“ und „Orange“ ausgesprochen.

Das bedeuten die Warnfarben Gelber Bereich: Lokal kräftiger Starkregen

Sturmböen in Gewitternähe

Hagel bis etwa 3 cm Oranger Bereich: Lokal kräftiger Starkregen mit Überflutungsgefahr

Sturmböen in Gewitternähe

Hagel bis etwa 4 cm

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Punktuelle Unwetter möglich

Die Unwetterzentrale Österreich (UWZ) hat das südlichste Bundesland ebenso bereits flächendeckend auf die Warnstufe Gelb gesetzt und prognostiziert eine Zweiteilung des Tages: „Von Unterkärnten bis ins östliche Flachland verläuft die erste Tageshälfte noch meist trocken und zeitweise sonnig, ab Mittag steigt die Gewittergefahr jedoch rasch an. Am Nachmittag gehen im Süden und Osten lokal kräftige Gewitter mit Hagel, Starkregen und Sturmböen nieder. Der Wind frischt am Nachmittag im Osten lebhaft aus Nordwest auf“, so die Unwetterwarnzentrale. Obwohl die Front flächendeckend aufzieht, bleibt die exakte Intensität vor Ort vorerst unklar. Weitere Wetterdienste betonen vor allem, dass die schwersten Unwetterereignisse auch sehr punktuell auftreten können.

©UWZ (Unwetter Warnzentrale) Ein Blick auf die Karte der Unwetter-Warnzentrale.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.06.2026 um 15:20 Uhr aktualisiert