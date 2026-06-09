Nach Freigabe zum Abschuss eines Wolfes folgt nun eine Anzeige

Wegen Verdachtes auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz wurde jetzt Anzeige erstattet. Das Vorfallsgebiet in Schlaiten, in dem sich die Schafsrisse ereignete, sei Wolfpräsenz bekannt gewesen sein.

Nach Schafrissen in Schlaiten in Osttirol wurde ein Wolf zum Abschuss freigegeben. Nun folgte eine Anzeige der Tierschützer gegen den von den Rissen betroffenen Landwirt. Für die Behörde war der Fall klar: Nach acht toten und fünf verletzten Schafen wurde nach Begutachten eines Tierarztes nach dem Rissbild ein Wolf als Verursacher festgestellt und zum Abschuss freigegeben. Die bekannte Biologin Monika Schertler aus Graz hat darauf prompt reagiert und Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Lienz wegen des Verdachtes des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetzes erstattet. Der Grund: Die Schafe wären unbeaufsichtigt in ein nachweislich von Wölfen besetztes Gebiet aufgetrieben worden. Dazu heißt es wörtlich: „Hiermit erstatte ich Anzeige wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen § 19 Tierschutzgesetz (TSchG) und ersuche die Bezirkshauptmannschaft Lienz um Durchführung eines Ermittlungsverfahrens gegen den verantwortlichen, amtsbekannten Tierhalter/die verantwortlichen amtsbekannten Tierhalter der betroffenen Almfläche im Gemeindegebiet Schlaiten.“

Die Präsenz von Wölfen war bereits bekannt

Dieser Vorfall ereignete sich nicht in einem Gebiet ohne bekannte Wolfspräsenz. Vielmehr wurden im Bezirk Lienz wiederholt Wolfsnachweise und Nutztierrisse dokumentiert, zuletzt im Gemeidegebiet Tristach. Die Anwesenheit von Wölfen im Bezirk Lienz war daher bereits vor dem gegenständlichen Ereignis bekannt und behördlich dokumentiert, siehe Verbreitungskarte Österreichzentrum Bär Wolf Luchs. Vor diesem Hintergrund bestand aus meiner Sicht eine vorhersehbare Gefährdungslage für ungeschützte Weidetiere. Gemäß § 19 Tierschutzgesetz sind Tiere so zu halten, dass ihnen keine vermeidbaren Schmerzen, Leiden, Schäden oder schwere Angst zugefügt werden. Die Verantwortung hierfür trifft die Tierhalterinnen und Tierhalter. Sie stützt sich dabei auf ein Rechtsgutachten von Dozent Wolfgang Wesseley zur Anwesenheit von Großraubtieren. Darin wird festgehalten: „Auch Tiere auf der Alm gelten als gehaltene Tiere im Sinne des Gesetzes. Wer sich entscheidet, Tiere in der freien Landschaft zu halten, muss sie daher vor widrigen Witterungsbedingungen und wenn erforderlich vor Gefahren durch Raubtiere schützen.“ Weiters wird ausgeführt:„Tierhalter:innen müssen ihre Tiere auch dann schützen, wenn eine Alm als ‚nicht schützbar‘ gilt. Pauschale Ausnahmen kennt das Gesetz nicht – jeder Einzelfall ist zu prüfen. Wo Maßnahmen möglich und zumutbar sind, müssen sie umgesetzt werden.“ Von besonderer Relevanz erscheint darüber hinaus folgende Feststellung: „Eine Gefahr besteht bereits, wenn Indizien vorliegen – etwa durch Rissgutachten, behördliche Maßnahmenverordnungen oder belastbare Monitoring-Daten wie genetische Nachweise, Telemetrie und wiederholte Sichtungen.“

Die finale Entscheidung bleibt abzuwarten

Dem Gutachten ist somit zu entnehmen, dass die Einstufung einer Alm als „nicht schützbar“ Tierhalter nicht generell von ihren tierschutzrechtlichen Schutzpflichten entbindet und dass bereits die bekannte Präsenz von Wölfen eine erhöhte Sorgfaltspflicht auslösen kann. Dieser läßt das Argument, dass Herdenschutz auf Almen nicht möglich wäre nicht gelten. Er argumentiert: „dass Herdenschutz auf Almen grundsätzlich möglich ist und dass die Frage nicht darin besteht, ob Herdenschutz überhaupt möglich ist, sondern welche Maßnahmen im jeweiligen Gebiet geeignet und zumutbar sind.“

Die wissenschaftliche Literatur nennt insbesondere folgende Maßnahmen für Gebiete: Behirtung

Nachtpferche

mobile Elektrozäune

Herdenschutzhunde

angepasstes Weidemanagement



Verwaltungsrechtliche Schritte bei verletzten Pflichten

Die Arbeiten kommen zum Ergebnis, dass wirksamer Herdenschutz auch unter alpinen Bedingungen grundsätzlich umsetzbar ist, wenngleich die konkrete Ausgestaltung an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden muss. Schertler ersucht nun die Behörde zu überprüfen ob hier alle Möglichkeiten zum Schutz der Tiere ausgeschöpft wurden. Wörtlich ersucht sie zum Abschluß der Anzeige: „Sollte sich im Zuge der Ermittlungen herausstellen, dass trotz bekannter Wolfspräsenz keine oder nur unzureichende Herdenschutzmaßnahmen gesetzt wurden, ersuche ich um Prüfung, ob dadurch die tierschutzrechtlichen Verpflichtungen verletzt wurden und entsprechende verwaltungsrechtliche Schritte einzuleiten sind. Auf die Reaktion der Behörde darf man gespannt sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.06.2026 um 15:47 Uhr aktualisiert