Tierquälerei-Prozess in Klagenfurt: Landwirt wies alle Vorwürfe zurück

Ein aktueller Tierquälerei-Prozess am Klagenfurter Landesgericht vor Richterin Claudia Bandion-Ortner deckt Missstände auf einem Hof in Kärnten auf. Dem 62-jährigen Landwirt wird vorgeworfen, seine Kühe und Pferde über Jahre hinweg vernachlässigt, abgemagert und im Dreck zurückgelassen zu haben. Neben Tierquälerei lautet die Anklage auch auf Nötigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt.

„Verseuchte Tierschutzterroristen“

Der Angeklagte, der ohne Anwalt erschienen ist, weist jede Schuld von sich und behauptet, seine Tiere seien glücklich. Verantwortlich für das Verfahren seien laut ihm vielmehr „verseuchte Tierschutzterroristen“, die nach neuen Anzeigen unangemeldet auf dem Viehplatz aufgetaucht seien, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet. Besonders empört zeigt sich der Landwirt darüber, dass diese Kontrolle überfallsartig und „ohne Schutzanzüge“ stattfand.

„Da wusste ich, die Vorwürfe sind wahr“

Die Kärntner Tierschutzombudsfrau Jutta Wagner erklärte dazu: „Ich bin seit 13 Jahren Tierschutzombudsfrau von Kärnten und ebenso lange höre ich von Problemen auf der Tierhaltestelle, die ja kein richtiger Hof ist“. Nach weiteren schweren Anschuldigungen im Winter verschaffte sie sich gemeinsam mit einer Amtstierärztin erstmals selbst ein Bild vor Ort: „Da wusste ich, die Vorwürfe sind wahr.“ Rinder seien im Morast versunken, es fehlte an sauberem Trinkwasser und im abgesperrten Unterstand lagen bereits eine verweste Kuh und ein totes Kalb. Da der Besitzer eine Stunde entfernt wohnt, schaut er laut dem Medienbericht nur sporadisch nach dem Vieh. Auf die Frage der Richterin, warum dieser Zustand über Jahre hinweg toleriert wurde, verwies die zuständige Amtstierärztin auf behördliche Verzögerungen. Sie habe zwar mehrfach Verbesserungsvorschläge eingebracht, die Weitergabe der offiziellen Vorgaben an den Landwirt habe jedoch jeweils Monate gedauert. Konsequenzen blieben weitgehend aus, nun soll ein Gerichtsgutachter den Fall prüfen. Neben den strafrechtlichen Folgen für den Landwirt ist auch die Zukunft der verbliebenen Tiere weiterhin ungeklärt.