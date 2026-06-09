„Bedrohlich“: Gewitterwolken über Kärnten sorgen für erhöhte Warnstufe

Eine herannahende Kaltfront sorgt für eine Verschärfung der Wetterlage in Österreich. Für Kärnten und Osttirol wurde bereits die Wetterwarnstufe Orange ausgerufen.

Eine aus Nordwesten aufziehende Kaltfront sorgt im Tagesverlauf für eine erhebliche Verschärfung der Wetterlage, wobei besonders der Süden des Landes im Fokus steht – wir haben berichtet. In den späten Nachmittagsstunden sind bereits die ersten Gewitterwolken über Kärnten erkennbar – wie ein 5 Minuten-Leser erklärt, sehen die Wolken mittlerweile „ziemlich bedrohlich“ aus.

Gewitterwolken bereits erkennbar

Die Unwetterzentrale Österreich (UWZ) hat das südlichste Bundesland bereits flächendeckend auf die Warnstufe Gelb gesetzt und prognostiziert eine Zweiteilung des Tages: „Von Unterkärnten bis ins östliche Flachland verläuft die erste Tageshälfte noch meist trocken und zeitweise sonnig, ab Mittag steigt die Gewittergefahr jedoch rasch an. Am Nachmittag gehen im Süden und Osten lokal kräftige Gewitter mit Hagel, Starkregen und Sturmböen nieder. Der Wind frischt am Nachmittag im Osten lebhaft aus Nordwest auf“, so die Unwetterwarnzentrale bereits am Vormittag.

Wie bereitest du dich auf Gewitter vor? Ich verfolge die Wetterwarnungen genau und bleibe vorsichtig. Ich räume Gartenmöbel weg und sichere Fenster und Türen. Ich bleibe entspannt. Meistens geht’s glimpflich aus. Ich habe mich noch nie aktiv vorbereitet. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Neue Warnstufe: Aus „Gelb“ wird „Orange“

Mittlerweile hat sich allerdings die Farbstufe geändert. Während viele Bezirke in Kärnten, darunter auch fast ganz Osttirol, zuvor mit Gelb eingestuft waren, folgt nun die Wetterwarnstufe Orange. Somit sind auch hier Gewitter mit Starkregen und eventuell Hagel zu erwarten. Obwohl die Front flächendeckend aufzieht, bleibt die exakte Intensität vor Ort vorerst unklar. Weitere Wetterdienste betonen vor allem, dass die schwersten Unwetterereignisse auch sehr punktuell auftreten können.