Neuer Pächter fixiert: Frischer Wind für das Strandbad am Millstätter See

Das Spittaler Strandbad am Millstätter See startet mit einem neuen Pächter in die Saison. Die erfahrene Betreiberfamilie setzt neben einer regionalen See-Lounge auch auf ein vielseitiges Kulturprogramm.

Das Spittaler Strandbad am Millstätter See hat einen neuen Betreiber. Nach einem einstimmigen Beschluss im Stadtrat wurde der Pachtvertrag mit der Familie Dietrich Lampel & Sophie GesbR im Beisein von Bürgermeister Gerhard Köfer unterzeichnet. Das Familienunternehmen, bestehend aus Dietrich Lampel und seinen beiden Töchtern, führte zuvor über mehrere Jahre die Strandbar „dA FRITZ“ beim privaten Strandbad Friessner am Afritzer See, wo es neben der Gastronomie auch Kulturveranstaltungen organisierte.

Pächter ist optimistisch

„Ich freue mich sehr, dass wir wieder einen Pächter mit viel Erfahrung für unser Strandbad gewinnen konnten. Das vorgelegte Konzept hat überzeugt und bietet eine gute Grundlage für eine mögliche langfristige Partnerschaft“, so Bürgermeister Köfer. Auch der neue Pächter blickt optimistisch auf das Projekt: „Wir freuen uns auf diese neue Herausforderung. Die wunderschöne Location am Millstätter See hat enormes Potenzial und wir sind überzeugt, den Betrieb wirtschaftlich und gleichzeitig mit hoher Qualität führen zu können“, sagt Dietrich Lampel.

„Attraktives und leistbares Freizeitangebot“

Für das Strandbad ist ein Gastronomiebetrieb im Stil einer See-Lounge geplant. Das Angebot soll kleine Imbisse, hausgemachte Mehlspeisen und Produkte von regionalen Partnern umfassen. „Auch kulturell wollen wir wieder Akzente setzen. Künftig sollen Veranstaltungen mit Musikern, Künstlern, Philosophen und weiteren interessanten Persönlichkeiten stattfinden“, verrät der neue Pächter. Die Badesaison beginnt am 17. Juni und dauert bis Mitte September.aut Bürgermeister Gerhard Köfer wurde bei der Ausgestaltung des Betriebs auf die Wirtschaftlichkeit für die Besucher geachtet: „Mit dem neuen Pächter kann der Bevölkerung und unseren Gästen auch heuer wieder ein attraktives und leistbares Freizeitangebot am Millstätter See geboten werden. Gemeinsam wurden zudem familienfreundliche Eintrittspreise festgelegt.“