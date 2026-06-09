Nach Unwetter in Liebenfels: Einsatzkräfte sind im Dauereinsatz

Ein heftiges Unwetter hat in Liebenfels schwere Schäden verursacht. Während die Aufräumarbeiten laufen, bereitet sich die Gemeinde bereits auf angekündigte neue Starkregenfronten vor.

Nach dem schweren Unwetter arbeiten die Einsatzkräfte in Liebenfels die Schäden kontinuierlich ab.

Nach dem schweren Unwetter arbeiten die Einsatzkräfte in Liebenfels die Schäden kontinuierlich ab.

Ein heftiges Unwetter hat in Liebenfels erhebliche Schäden verursacht und ein hohes Einsatzaufkommen ausgelöst. Die Mitarbeiter des Bauhofs sowie die lokalen Feuerwehren waren am Dienstag mit den Aufräumarbeiten ausgelastet und arbeiteten die betroffenen Stellen sukzessive ab.

©Marktgemeinde Liebenfels

Weitere Maßnahmen laufen

Zu der Situation äußerte sich die Marktgemeinde am Folgetag in den sozialen Medien: „Wir bitten um Verständnis, dass nicht alle Schadensstellen gleichzeitig bearbeitet werden können.“ Angesichts der Wetterprognosen, die für den heutigen Tag weiteren Starkregen und erneute Unwetter ankündigen, laufen bereits umfassende Vorbereitungsmaßnahmen im Gemeindegebiet.