Aus für Traditionsbetrieb? Bekannter Kirchenwirt ist insolvent

Über den bekannten „Kirchenwirt“ in Lienz wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Die Schulden belaufen sich auf rund 1,025 Millionen Euro. Gläubiger können Forderungen bis zum 27. Juli anmelden.

Über das Vermögen der KiWi GmbH mit Sitz in Lienz, wurde am Montag ein Konkursverfahren eröffnet. Das im Jahr 2012 gegründete Unternehmen ist als „Kirchenwirt“ in Lienz in Osttirol bekannt. Zum Insolvenzverwalter wurde der Rechtsanwalt Herbert Weichselbraun bestellt.

Antrag auf Eröffnung der Insolvenz

Der Antrag ging nicht vom Unternehmen selbst aus: „Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben. Der Antrag auf Eröffnung der Insolvenz wurde von einem Gläubiger beim Gericht eingebracht“, heißt es seitens des KSV 1870. Die Höhe der Verbindlichkeiten beläuft sich laut Eigenangabe der Schuldnerin auf rund EUR 1.025.000 Euro.

Fristen und Termine fixiert

Wie es mit dem Betrieb in Osttirol weitergeht, ist im Moment noch unklar, die Entscheidung wird zeitnah zu treffen sein, erklärt der KSV 1870. Für die Gläubiger wurden bereits die ersten Fristen und Termine fixiert. Die Frist für die Anmeldung von Forderungen läuft bis zum 27. Juli, die entsprechende Tagsatzung wurde für den 10. August um 10 Uhr anberaumt, wie der KSV 1870 berichtet.