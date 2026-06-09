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Ein Bild auf 5min.at zeigt dunkle Gewitterwolken über Klagenfurt.
Dichte Wolken und wiederkehrende Regengüsse bestimmen am Mittwoch das Wetter in Kärnten.
Kärnten
09/06/2026
Wetterprognose

Bis zu 21 Grad: Regen und Wolken bestimmen den Mittwoch in Kärnten

Kärnten steht ein unbeständiger Mittwoch mit dichten Wolken und kräftigen Regenschauern bevor. Am Abend intensiviert sich der Niederschlag noch einmal.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(139 Wörter)
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Die Wetterlage über Kärnten präsentiert sich zur Wochenmitte ausgesprochen unbeständig. Feuchte und labil geschichtete Luftmassen sorgen über den Tag verteilt für wiederkehrende Regenschauer, die stellenweise auch sehr intensiv ausfallen können. Während sich der Himmel über weiten Teilen des Landes überwiegend wolkenverhangen zeigt, stehen die Chancen auf freundliche Phasen und größere Sonnenfenster in den östlichen Bezirken am besten.

Zwischen 16 und 21 Grad

Zum Ende des Tages ist mit einer Intensivierung der Niederschläge zu rechnen. „Am Abend wird der Regen nochmals stärker und breitet sich auch auf Unterkärnten nochmals mit teils kräftigen Güssen aus“, heißt es seitens der GeoSphere Austria. Auch die Temperaturen präsentieren sich gedämpft: Die Höchstwerte erreichen am Mittwoch lediglich 16 bis 21 Grad.

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