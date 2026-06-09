Bis zu 21 Grad: Regen und Wolken bestimmen den Mittwoch in Kärnten

Kärnten steht ein unbeständiger Mittwoch mit dichten Wolken und kräftigen Regenschauern bevor. Am Abend intensiviert sich der Niederschlag noch einmal.

Die Wetterlage über Kärnten präsentiert sich zur Wochenmitte ausgesprochen unbeständig. Feuchte und labil geschichtete Luftmassen sorgen über den Tag verteilt für wiederkehrende Regenschauer, die stellenweise auch sehr intensiv ausfallen können. Während sich der Himmel über weiten Teilen des Landes überwiegend wolkenverhangen zeigt, stehen die Chancen auf freundliche Phasen und größere Sonnenfenster in den östlichen Bezirken am besten.

Zwischen 16 und 21 Grad

Zum Ende des Tages ist mit einer Intensivierung der Niederschläge zu rechnen. „Am Abend wird der Regen nochmals stärker und breitet sich auch auf Unterkärnten nochmals mit teils kräftigen Güssen aus“, heißt es seitens der GeoSphere Austria. Auch die Temperaturen präsentieren sich gedämpft: Die Höchstwerte erreichen am Mittwoch lediglich 16 bis 21 Grad.