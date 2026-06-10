Wegen Vignette: Kärntner Mama verliert über 1.000 Euro binnen Sekunden
Eine zweifache Mutter aus Kärnten wollte online nur schnell eine Tagesvignette kaufen. Ein kleiner Tippfehler im Link kostete sie innerhalb weniger Sekunden über 1.000 Euro, wie sie im Gespräch mit 5 Minuten erklärt.
„Vielleicht hilft euch meine Geschichte, andere Menschen zu warnen und zu schützen“, mit diesen Worten wandte sich eine Leserin aus Kärnten am Dienstag an die Redaktion. Was als normaler Tag starten sollte, endete für Hannah (Name von der Redaktion geändert) in einer teuren Kostenfalle.
Plötzliche Fehlermeldung nach der Kartenzahlung
Die zweifache Mutter wollte am Morgen eigentlich nur schnell ein Ticket für die Autobahn lösen, bevor sie den Alltag startete. „Ich war heute auf den Weg meine Tochter in den Kindergarten zu bringen und wollte mir eine Tages-Vignette kaufen, über ASFINAG online, habe mein Kennzeichen eingegeben, danach kam es zur Zahlung. Ich musste die 9,60 Euro mit Karte bezahlen, da es online war. Nach der Signaturabfrage meiner Bank stand auf einmal ‚Error‘ da. Ich hab sofort gemerkt, dass etwas nicht stimmt“, schildert Hannah im Gespräch mit 5 Minuten.
Erspartes ist weg – Spur führt nach London
Ein ungutes Gefühl verleitete sie dazu, sofort die Banking-App zu öffnen. Der Schock saß tief: Satte 1.014,63 Euro waren weg. „Ich bin sofort zur Bank gefahren, die konnten mir leider nur bestätigen, dass von meinem Konto das Geld bereits in London ist“, ergänzt sie bitter: „Die Chancen stehen also sehr gering, dass ich mein Geld je wiedersehen werde.“
Falscher Link sorgt für folgenschweren Fehler
Dennoch möchte sie die Gunst der Stunde nutzen, um weitere Personen auf diese fiese Masche aufmerksam zu machen. „Die Seite, auf der ich war, sieht eins zu eins aus wie jene von der ASFINAG. Jedoch stand unten im Link ‚ASFILAG‘, was mir natürlich nicht sofort aufgefallen ist. Tja, somit hab ich als Mama zweier Kinder wegen einer Vignette und vor lauter ’schnell schnell‘ binnen Sekunden über 1.000 Euro verloren“, ergänzt Hannah abschließend.
Warst du schon einmal Opfer eines Online-Betrugs?
Achtung vor dem ASFINAG-Betrug
Auch das Bundeskriminalamt informiert auf seiner Homepage über den sogenannten ASFINAG-Betrug und warnt vor den professionellen Fake-Shops der Cyber-Kriminellen.
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Die Masche mit der Digitalen Vignette: In Österreich ist auf Autobahnen und Schnellstraßen eine gültige Vignette Pflicht, wobei die digitale Variante zunehmend beliebter wird. Die digitale Vignette ist an das Kennzeichen gebunden und bietet besonders für Wechselkennzeichenbesitzer Vorteile.
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Täuschend echte Fake-Shops: Doch beim Onlinekauf der Vignette von der ASFINAG lauern Gefahren: Kriminelle betreiben täuschend echt aussehende Asfinag-Fake-Shops, um an persönliche Daten und Zahlungsinformationen zu gelangen. Diese gefälschten Seiten verwenden oft abgewandelte Adressen mit Tippfehlern oder ungewöhnlichen Endungen wie .mom oder .lat (zum Beispiel asfimag.mom).
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Die Werbefalle bei Suchmaschinen: Viele Menschen suchen kurzfristig nach einer Tagesvignette und klicken auf bezahlte Anzeigen, die ganz oben in der Suche einer Suchmaschine erscheinen – und genau das nutzen die Kriminellen. Sie platzieren Werbungen, die nicht zum echten Asfinag-Shop, sondern zu ihren täuschend echt aussehenden Fake-Shops führen.
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Kein Produkt und Datenklau: Nachdem man eine Vignette erwerben will und auf den gefälschten Seiten gutgläubig Daten eingegeben haben, erhält man nie ein Produkt. Die Täter nutzen die eingegebenen Informationen für betrügerische Transaktionen oder verkaufen die Daten weiter. Andere Täter nutzen diese dann für unterschiedlichste Betrugsmaschen wie Telefonbetrug.
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So schützt man sich: Der Kauf der digitalen Vignette sollte daher ausschließlich über offizielle Kanäle wie den ASFINAG-Shop erfolgen. Ein kritischer Blick auf die Webadresse schützt effektiv vor Betrug.