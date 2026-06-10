Wegen Vignette: Kärntner Mama verliert über 1.000 Euro binnen Sekunden

Eine zweifache Mutter aus Kärnten wollte online nur schnell eine Tagesvignette kaufen. Ein kleiner Tippfehler im Link kostete sie innerhalb weniger Sekunden über 1.000 Euro, wie sie im Gespräch mit 5 Minuten erklärt.

„Vielleicht hilft euch meine Geschichte, andere Menschen zu warnen und zu schützen“, mit diesen Worten wandte sich eine Leserin aus Kärnten am Dienstag an die Redaktion. Was als normaler Tag starten sollte, endete für Hannah (Name von der Redaktion geändert) in einer teuren Kostenfalle.

Plötzliche Fehlermeldung nach der Kartenzahlung

Die zweifache Mutter wollte am Morgen eigentlich nur schnell ein Ticket für die Autobahn lösen, bevor sie den Alltag startete. „Ich war heute auf den Weg meine Tochter in den Kindergarten zu bringen und wollte mir eine Tages-Vignette kaufen, über ASFINAG online, habe mein Kennzeichen eingegeben, danach kam es zur Zahlung. Ich musste die 9,60 Euro mit Karte bezahlen, da es online war. Nach der Signaturabfrage meiner Bank stand auf einmal ‚Error‘ da. Ich hab sofort gemerkt, dass etwas nicht stimmt“, schildert Hannah im Gespräch mit 5 Minuten.

Erspartes ist weg – Spur führt nach London

Ein ungutes Gefühl verleitete sie dazu, sofort die Banking-App zu öffnen. Der Schock saß tief: Satte 1.014,63 Euro waren weg. „Ich bin sofort zur Bank gefahren, die konnten mir leider nur bestätigen, dass von meinem Konto das Geld bereits in London ist“, ergänzt sie bitter: „Die Chancen stehen also sehr gering, dass ich mein Geld je wiedersehen werde.“

Falscher Link sorgt für folgenschweren Fehler

Dennoch möchte sie die Gunst der Stunde nutzen, um weitere Personen auf diese fiese Masche aufmerksam zu machen. „Die Seite, auf der ich war, sieht eins zu eins aus wie jene von der ASFINAG. Jedoch stand unten im Link ‚ASFILAG‘, was mir natürlich nicht sofort aufgefallen ist. Tja, somit hab ich als Mama zweier Kinder wegen einer Vignette und vor lauter ’schnell schnell‘ binnen Sekunden über 1.000 Euro verloren“, ergänzt Hannah abschließend.

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