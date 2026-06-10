Unfall auf regennasser Straße: Auto kracht in Baumreihe

Ein Auto geriet am Mittwochmorgen auf der nassen B82 Seeberg Straße ins Schleudern. Die Freiwillige Feuerwehr, die Polizei sowie der Rettungsdienst rückten zum Einsatz aus.

Am Mittwochmorgen kam es zu einem Einsatz im Bezirk Völkermarkt.

Am Mittwochmorgen kam es zu einem Einsatz im Bezirk Völkermarkt.

Auf der regennassen B82 Seeberg Straße im Bezirk Völkermarkt verlor ein Autofahrer am Mittwoch die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und landete in einer Baumreihe. „Beim Eintreffen am Einsatzort wurde die verletzte Person bereits vom Rettungsdienst versorgt“, heißt es vonseiten der Florianis.

Einsatz auf B82

Die Freiwillige Feuerwehr Miklauzhof sicherte die Unfallstelle ab und regelte den Verkehr. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde das Fahrzeug von einem privaten Abschleppdienst geborgen und abtransportiert.