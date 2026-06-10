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Ein Bild auf 5min.at zeigt das Auto in einem Waldstück sowie einen Feuerwehrmann, der auf die Unfallszenerie blickt.
Am Mittwochmorgen kam es zu einem Einsatz im Bezirk Völkermarkt.
Seeberg Straße
10/06/2026
Einsatz auf B82

Unfall auf regennasser Straße: Auto kracht in Baumreihe

Ein Auto geriet am Mittwochmorgen auf der nassen B82 Seeberg Straße ins Schleudern. Die Freiwillige Feuerwehr, die Polizei sowie der Rettungsdienst rückten zum Einsatz aus.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)
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Auf der regennassen B82 Seeberg Straße im Bezirk Völkermarkt verlor ein Autofahrer am Mittwoch die Kontrolle über seinen Wagen. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und landete in einer Baumreihe. „Beim Eintreffen am Einsatzort wurde die verletzte Person bereits vom Rettungsdienst versorgt“, heißt es vonseiten der Florianis.

Einsatz auf B82

Die Freiwillige Feuerwehr Miklauzhof sicherte die Unfallstelle ab und regelte den Verkehr. Nach der Unfallaufnahme durch die Polizei wurde das Fahrzeug von einem privaten Abschleppdienst geborgen und abtransportiert.

Ein Bild auf 5min.at zeigt den Einsatz nach dem Verkehrsunfall auf der Seebergstraße. Vor Ort sind die Feuerwehr, ein Rettungswagen, die Polizei sowie ein privater Abschleppdienst.
©FF Miklauzhof |
Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch auf der B82 Seeberg Straße.
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Einsatz nach dem Verkehrsunfall auf der Seebergstraße. Vor Ort sind die Feuerwehr, ein Rettungswagen, die Polizei sowie ein privater Abschleppdienst.
©FF Miklauzhof |
Im Einsatz standen neben der Freiwilligen Feuerwehr Miklauzhof …
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Einsatz nach dem Verkehrsunfall auf der Seebergstraße. Zu sehen ist ein Rettungswagen.
©FF Miklauzhof |
… auch die Polizei, das Rote Kreuz und ein privater Abschleppdienst.
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