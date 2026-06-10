Drogenfund auf Kajütboot: Cannabis und Spritze sichergestellt

Bei einer Kontrolle am Völkermarkter Stausee entdeckte die Polizei mehrere Suchtmittel auf einem Kajütboot. Ein 43-jähriger Mann und eine 32-jährige Frau werden angezeigt.

Eine Kontrolle am Völkermarkter Stausee hat am Dienstagabend einen Suchtmittelfund auf einem Kajütboot ans Licht gebracht. Ein 43-jähriger Mann und eine 32-jährige Frau wurden im Bezirk Völkermarkt von der Polizei kontrolliert.

Polizei bemerkte Auffälligkeiten bei Kontrolle

Die Kontrolle fand am 9. Juni 2026 gegen 18 Uhr im Zuge von Schifffahrts- und Naturschutzkontrollen statt. Die beiden Personen befanden sich gerade auf einem geankerten Kajütboot, als sie kontrolliert wurden. Im Rahmen der Schifffahrtskontrolle stellten die Beamten bei dem Mann und der Frau deutliche Symptome fest, die auf eine mögliche Beeinträchtigung durch Suchtmittel hindeuteten. Daraufhin wurde das Boot genauer überprüft.

Cannabis, Spritze und kristalline Substanzen gefunden

Bei einer freiwilligen Nachschau auf dem Kajütboot entdeckten die Einsatzkräfte mehrere Suchtmittel. Sichergestellt wurden unter anderem Cannabis, eine aufgezogene Spritze mit einer klaren Flüssigkeit sowie weiße kristalline Substanzen. Die gefundenen Substanzen wurden von der Polizei sichergestellt und werden nun weiter untersucht. Der 43-jährige Mann und die 32-jährige Frau werden angezeigt. Weitere Ermittlungen sollen klären, um welche Substanzen es sich genau handelt und ob weitere strafrechtliche Konsequenzen folgen.