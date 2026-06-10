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/ ©Marjan Blan/Pexels
Foto auf 5min.at zeigt eine Tankstelle, zwei LKWs und Kaffeebecher.
Über den Betreiber eines Kaffeehauses und einer Tankstelle in Hüttenberg wurde ein Konkursverfahren eröffnet.
St. Veit an der Glan
10/06/2026
Offene Forderungen

Konkursverfahren über St. Veiter Kaffeehaus-Betreiber eröffnet

In Hüttenberg wurde über Manfred Kogler ein Konkursverfahren eröffnet. Betroffen ist laut Angaben des AKV und KSV1870 der Betrieb einer Tankstelle und eines Kaffeehauses.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)
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Statt Kaffee und Alltag geht es bei einem Betreiber aus Hüttenberg (Bezirk St. Veit an der Glan) jetzt um offene Forderungen: Über Manfred Kogler wurde laut AKV am Landesgericht Klagenfurt über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren eröffnet. Betroffen ist laut Angaben der Betrieb einer Tankstelle und eines Kaffeehauses. Zum Insolvenzverwalter wurde Mag. Robert Suppan, Rechtsanwalt in St. Veit an der Glan, bestellt. Der KSV1870 teilt mit, dass derzeit noch keine Informationen über Vermögen und Schulden vorliegen. Gläubigerforderungen können ab sofort über den KSV1870 angemeldet werden. Die gerichtliche Anmeldefrist läuft bis 29. Juni 2026, die erste Gläubigerversammlung sowie Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 13. Juli 2026 statt.

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