Hitzeschutztag in Kärnten: Wie sich das Land auf heiße Sommer vorbereitet

Das Land Kärnten veranstaltete am heutigen Mittwoch bereits zum zweiten Mal den Hitzeschutztag. Im Mittelpunkt standen Maßnahmen zum Schutz vor steigenden Temperaturen sowie der Hitzeschutz am Arbeitsplatz.

Beim zweiten Kärntner Hitzeschutztag stand deshalb im Mittelpunkt, wie Gemeinden, Arbeitgeber und die Bevölkerung besser mit Hitzeperioden umgehen können.

Beim zweiten Kärntner Hitzeschutztag stand deshalb im Mittelpunkt, wie Gemeinden, Arbeitgeber und die Bevölkerung besser mit Hitzeperioden umgehen können.

Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke, lange Trockenphasen und immer häufigere Hitzewellen stellen Kärnten vor neue Herausforderungen. Wie sich das Bundesland darauf vorbereitet, war am Mittwoch Thema beim zweiten Hitzeschutztag des Landes Kärnten im Landesmuseum in Klagenfurt. Experten aus unterschiedlichen Bereichen diskutierten dabei über bestehende Schutzmaßnahmen und mögliche Anpassungen für die Zukunft. Ergänzt wurde das Programm durch Workshops sowie Projekte von Schülerinnen und Schülern aus Klagenfurt und Villach, die sich mit den Auswirkungen des Klimawandels beschäftigen.

Nicht nur eine Frage der Gesundheit

Hitze betrifft längst nicht mehr nur einzelne besonders heiße Sommertage. Sie wirkt sich auf die Gesundheit, den Arbeitsalltag und die Lebensqualität vieler Menschen aus. Entsprechend setzen Land und Gemeinden zunehmend auf langfristige Strategien, um Risiken zu minimieren. Auch die Stadt Klagenfurt arbeitet an Maßnahmen, um öffentliche Bereiche hitzefreundlicher zu gestalten und die Bevölkerung besser zu informieren. Gesundheitsreferent Franz Petritz betonte am Rande der Veranstaltung die Bedeutung solcher Austauschformate. Sie würden helfen, Erfahrungen zu teilen und neue Lösungsansätze zu entwickeln.

Wenn Arbeiten in der Sonne zur Belastung wird

Ein Schwerpunkt des diesjährigen Hitzeschutztages lag auf dem Arbeitsplatz. Während Beschäftigte in Büros oft andere Herausforderungen haben, sind Mitarbeiter im Straßen- oder Forstbereich hohen Temperaturen direkt ausgesetzt. Daher gewinnen Themen wie ausreichende Trinkpausen, angepasste Arbeitsabläufe oder Schutzmöglichkeiten vor direkter Sonneneinstrahlung zunehmend an Bedeutung. Bestehende Hitzeschutzkonzepte würden laufend überprüft und weiterentwickelt, um auf künftige Entwicklungen reagieren zu können.

Informationen für die Bevölkerung

Wer sich über den richtigen Umgang mit Hitze informieren möchte, findet auf der Website der Stadt Klagenfurt Tipps und Hinweise zu Schutzmaßnahmen an besonders heißen Tagen. Dabei geht es unter anderem um ausreichendes Trinken, das Vermeiden körperlicher Anstrengung während der Mittagshitze und den Schutz gefährdeter Personengruppen wie ältere Menschen oder Kinder.