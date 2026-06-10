Warnstufe Rot: Karte zeigt, wo schwere Unwetter in Kärnten möglich sind
In Kärnten steigt die Unwettergefahr am Mittwoch deutlich an. Für den Westen des Bundeslandes gilt Warnstufe Rot mit Starkregen, Hagel und möglichen Sturmböen.
Zur Wochenmitte liegt Österreich unter dem Einfluss eines Randtiefs über Norditalien. Vor allem im Südwesten sowie im Bereich der Tauern sind größere Regenmengen zu erwarten. Die Temperaturen gehen überall spürbar zurück. Bereits gestern hat sich ein Unwetter angekündigt, von dem letztendlich die Obersteiermark mehr abbekommen hat, als Kärnten.
Wie bereitest du dich auf Gewitter vor?
Starkregen, Hagel und Sturmböen
„Besonders im Süden und im zentralen Bergland regnet es heute zeitweise kräftig, vereinzelt sind in Osttirol und Kärnten auch Gewitter eingelagert“, weiß die Unwetterzentrale Österreich. In vielen Bezirken gilt die Warnstufe Rot. Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen sind möglich.
Multi- und vereinzelt Superzellen
Für Norditalien wird eine markante Unwetterlage mit Superzellen, Großhagel und einer erhöhten Tornadogefahr erwartet. Auch im Süden Österreichs steigt die Unwettergefahr im Tagesverlauf deutlich an. „Neben der Gefahr von lokalen Überflutungen durch teils länger anhaltenden Starkregen können sich vor allem in Kärnten einzelne organisierte Gewitterzellen, darunter auch Multi- und vereinzelt Superzellen, entwickeln“, erklärt Skywarn Austria. Auch hier wird der östliche Teil von Kärnten in Rot gefärbt.
Roter Bereich
- Kräftiger Starkregen mit Überflutungsgefahr
- Kräftige Sturmböen in Gewitternähe
- Hagel bis etwa 5 cm
- Bei der Bildung von Superzellen lokal erhöhte Tornadogefahr