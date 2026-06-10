Warnstufe Rot: Karte zeigt, wo schwere Unwetter in Kärnten möglich sind

In Kärnten steigt die Unwettergefahr am Mittwoch deutlich an. Für den Westen des Bundeslandes gilt Warnstufe Rot mit Starkregen, Hagel und möglichen Sturmböen.

Neben der Gefahr von lokalen Überflutungen durch teils länger anhaltenden Starkregen können sich vor allem in Kärnten einzelne organisierte Gewitterzellen, darunter auch Multi- und vereinzelt Superzellen, entwickeln.

Neben der Gefahr von lokalen Überflutungen durch teils länger anhaltenden Starkregen können sich vor allem in Kärnten einzelne organisierte Gewitterzellen, darunter auch Multi- und vereinzelt Superzellen, entwickeln.

Zur Wochenmitte liegt Österreich unter dem Einfluss eines Randtiefs über Norditalien. Vor allem im Südwesten sowie im Bereich der Tauern sind größere Regenmengen zu erwarten. Die Temperaturen gehen überall spürbar zurück. Bereits gestern hat sich ein Unwetter angekündigt, von dem letztendlich die Obersteiermark mehr abbekommen hat, als Kärnten.

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Starkregen, Hagel und Sturmböen

„Besonders im Süden und im zentralen Bergland regnet es heute zeitweise kräftig, vereinzelt sind in Osttirol und Kärnten auch Gewitter eingelagert“, weiß die Unwetterzentrale Österreich. In vielen Bezirken gilt die Warnstufe Rot. Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen sind möglich.

©Unwetterzentrale Österreich Für Kärnten und Osttirol gilt die rote Warnstufe.

Multi- und vereinzelt Superzellen

Für Norditalien wird eine markante Unwetterlage mit Superzellen, Großhagel und einer erhöhten Tornadogefahr erwartet. Auch im Süden Österreichs steigt die Unwettergefahr im Tagesverlauf deutlich an. „Neben der Gefahr von lokalen Überflutungen durch teils länger anhaltenden Starkregen können sich vor allem in Kärnten einzelne organisierte Gewitterzellen, darunter auch Multi- und vereinzelt Superzellen, entwickeln“, erklärt Skywarn Austria. Auch hier wird der östliche Teil von Kärnten in Rot gefärbt.

Roter Bereich Kräftiger Starkregen mit Überflutungsgefahr

Kräftige Sturmböen in Gewitternähe

Hagel bis etwa 5 cm

Bei der Bildung von Superzellen lokal erhöhte Tornadogefahr

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.06.2026 um 14:42 Uhr aktualisiert