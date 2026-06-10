„Kleineres Hochwasser“: Kärntner Stausee wird um einen Meter abgesenkt

Wegen angekündigter Starkregenfälle wird der Völkermarkter Stausee vorsorglich um einen Meter abgesenkt. Bereits morgen soll der Wasserstand wieder steigen.

Der Wasserstand des Völkermarkter Stausees wird aufgrund der prognostizierten Regenfälle vorsorglich um rund einen Meter abgesenkt.

Der Wasserstand des Völkermarkter Stausees wird aufgrund der prognostizierten Regenfälle vorsorglich um rund einen Meter abgesenkt.

Aufgrund der angekündigten starken Regenfälle wird der Völkermarkter Stausee derzeit vorsorglich um rund einen Meter abgesenkt. Bereits heute wurde der Wasserstand schrittweise reduziert, um auf die erwarteten Niederschläge vorbereitet zu sein.

aßnahme aufgrund der aktuellen Wetterprognosen

Wie Robert Zechner, Pressesprecher Region Süd von Verbund, gegenüber 5 Minuten bestätigte, erfolgt die Maßnahme aufgrund der aktuellen Wetterprognosen. „Aufgrund der prognostizierten Regenfälle, vor allem in den Nachtstunden wird eine erhöhte Wasserführung erwartet“, heißt es. Laut Zechner sei es bei entsprechenden Wetterlagen allgemein notwendig, die Stauseen an der unteren Drau teilweise zu entleeren, um zusätzliche Wassermengen aufnehmen zu können. Dabei handelt es sich um die sogenannte Stufe eins des Hochwassermanagements. In diesem Fall wird der Wasserstand um etwa einen Meter abgesenkt.

Vorsorge für „kleineres Hochwasser“

Besonders bemerkenswert ist die Situation vor dem Hintergrund der vergangenen Wochen, die von Trockenheit geprägt waren. Dennoch könne man laut Zechner von einem möglichen „kleineren Hochwasser“ sprechen – aus diesem Grund die Maßnahme. Bereits morgen soll der Wasserstand wieder das ursprüngliche Niveau erreichen, wie Zechner abschließend erklärt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.06.2026 um 15:09 Uhr aktualisiert