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Insolvenz Lokal Gastronomie
Der KSV 1870 und der akv europa berichten über das Konkursverfahren.
Spittal an der Drau
10/06/2026
Konkurs

Konkursverfahren über Kärntner Unternehmensberater eröffnet

Die JOSST & EMA Consulting & Trading GmbH mit Sitz in Steinfeld ist insolvent. Über das Unternehmen wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(166 Wörter)
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Über das Vermögen der „JOSST & EMA Consulting & Trading GmbH“ mit Sitz in Steinfeld (Bezirk Spittal an der Drau) wurde am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren eröffnet, darüber informiert der KSV 1870 sowie der akv europa.

Passiva von rund 51.800 Euro

Das Unternehmen ist in den Bereichen Unternehmensberatung und Handel tätig. Laut den vorliegenden Angaben ist ein Dienstnehmer von der Insolvenz betroffen. Die Passiva belaufen sich auf rund 51.800 Euro. Zum aktuellen Stand der Aktiva liegen derzeit keine genauen Informationen vor. Von dem Verfahren sind etwa fünf Gläubiger betroffen. Zu den Ursachen der Zahlungsunfähigkeit liegen laut Schuldnerangaben derzeit keine näheren Informationen vor. Eine Sanierung des Unternehmens ist nach Angaben des KSV 1870 nicht vorgesehen.

Fristen für Forderungen

Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 29. Juni anmelden. Zur Insolvenzverwalterin wurde Silvia Anderwald, Rechtsanwältin in Villach, bestellt. Die erste Gläubigerversammlung sowie die Berichts- und Prüfungstagsatzung sind bereits für den 13. Juli angesetzt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.06.2026 um 15:33 Uhr aktualisiert
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