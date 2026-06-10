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/ ©KMG/Madlin Peko
Das Bild auf 5min.at zeigt einen KMG Bus in Klagenfurt.
Die Route verläuft unter anderem über den Neuen Platz, die Bahnhofstraße und den Heuplatz bis zum Pfarrplatz, wo die Kundgebung gegen 12 Uhr endet.
Klagenfurt
10/06/2026
Öffentlicher Verkehr

Demo in Klagenfurt führt zu Einschränkungen im Linienverkehr

Am 13. Juni kommt es in Klagenfurt aufgrund einer Kundgebung im Innenstadtbereich zu Einschränkungen im öffentlichen Verkehr. Fahrgäste der KMG müssen mit Verzögerungen, Umleitungen und möglichen Ausfällen rechnen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(156 Wörter)
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Am Samstag, dem 13. Juni, ist im Stadtgebiet von Klagenfurt eine Kundgebung angekündigt, die sich auch auf den öffentlichen Verkehr der KMG auswirken wird. Der Start der Demonstration ist für etwa 10:30 Uhr vorgesehen.

Ende gegen 12 Uhr

Die Route führt vom Dr.-Arthur-Lemisch-Platz über den Neuen Platz und die Wiesbadener Straße weiter durch die Dr.-Hermann-Gasse und den Benediktinerplatz. Anschließend verläuft der Zug über die 8.-Mai-Straße in die Bahnhofstraße in Richtung Norden, weiter über Alter Platz, Wiener Gasse und Heuplatz bis zum Pfarrplatz, wo die Auflösung der Kundgebung geplant ist. Das Ende ist für etwa 12 Uhr angesetzt.

Das Bild zeigt den Demo-Verlauf in Klagenfurt auf www.5min.at.
©Stadtwerke Klagenfurt
Ein Blick auf den Demoverlauf.

Anhaltungen und Umleitungen

Wie die Stadtwerke Klagenfurt mitteilen, kann es während der Veranstaltung zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Verkehr kommen: „Es ist mit Anhaltungen und kurzfristigen Umleitungen sowie Ausfällen zu rechnen“, erklärt die Stadtwerke Klagenfurt abschließend.

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