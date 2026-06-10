Demo in Klagenfurt führt zu Einschränkungen im Linienverkehr

Am 13. Juni kommt es in Klagenfurt aufgrund einer Kundgebung im Innenstadtbereich zu Einschränkungen im öffentlichen Verkehr. Fahrgäste der KMG müssen mit Verzögerungen, Umleitungen und möglichen Ausfällen rechnen.

Die Route verläuft unter anderem über den Neuen Platz, die Bahnhofstraße und den Heuplatz bis zum Pfarrplatz, wo die Kundgebung gegen 12 Uhr endet.

Die Route verläuft unter anderem über den Neuen Platz, die Bahnhofstraße und den Heuplatz bis zum Pfarrplatz, wo die Kundgebung gegen 12 Uhr endet.

Am Samstag, dem 13. Juni, ist im Stadtgebiet von Klagenfurt eine Kundgebung angekündigt, die sich auch auf den öffentlichen Verkehr der KMG auswirken wird. Der Start der Demonstration ist für etwa 10:30 Uhr vorgesehen.

Ende gegen 12 Uhr

Die Route führt vom Dr.-Arthur-Lemisch-Platz über den Neuen Platz und die Wiesbadener Straße weiter durch die Dr.-Hermann-Gasse und den Benediktinerplatz. Anschließend verläuft der Zug über die 8.-Mai-Straße in die Bahnhofstraße in Richtung Norden, weiter über Alter Platz, Wiener Gasse und Heuplatz bis zum Pfarrplatz, wo die Auflösung der Kundgebung geplant ist. Das Ende ist für etwa 12 Uhr angesetzt.

©Stadtwerke Klagenfurt Ein Blick auf den Demoverlauf.

Anhaltungen und Umleitungen

Wie die Stadtwerke Klagenfurt mitteilen, kann es während der Veranstaltung zu erheblichen Einschränkungen im öffentlichen Verkehr kommen: „Es ist mit Anhaltungen und kurzfristigen Umleitungen sowie Ausfällen zu rechnen“, erklärt die Stadtwerke Klagenfurt abschließend.