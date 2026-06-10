Fehldiagnose Krebs? Kärntnerin fordert 78.800 Euro Entschädigung

Erst später wurde der Patientin laut Angaben eröffnet, dass es sich nicht um einen lebensgefährlichen Tumor gehandelt habe und der Eingriff in dieser Form nicht notwendig gewesen sei.

Erst später wurde der Patientin laut Angaben eröffnet, dass es sich nicht um einen lebensgefährlichen Tumor gehandelt habe und der Eingriff in dieser Form nicht notwendig gewesen sei.

Eine über 80-jährige Patientin fordert rund 78.800 Euro Entschädigung, nachdem ihr nach eigenen Angaben eine Krebserkrankung diagnostiziert und daraufhin ein schwerer operativer Eingriff durchgeführt worden war, sich diese Diagnose später jedoch als falsch herausgestellt habe. Der Fall ist derzeit am Landesgericht Klagenfurt anhängig.

Tumor im Unterkiefer

Nach Angaben des Rechtsanwalts der Frau, Paul Wolf, wurde ihr zunächst mitgeteilt, dass sie an einem bösartigen Tumor im Unterkiefer leide. In einem Artikel der „Kleinen Zeitung“ schildert er: „Meiner Mandantin wurde mitgeteilt, dass sie lebensbedrohlich an Krebs erkrankt ist. Doch das war eine Fehldiagnose“. Die medizinische Einschätzung führte im Jahr 2023 zu einer Operation im Klinikum Klagenfurt, bei der der Patientin ein Teil des Unterkiefers entfernt und eine Platte eingesetzt wurde. Zudem wurden laut Darstellung alle Lymphknoten entfernt, es kam zu Verletzungen der Stimmbänder und zu einer sichtbaren Entstellung des Gesichts. Die ursprüngliche Untersuchung begann demnach mit der Abklärung einer Zyste, bei der eine Gewebeprobe entnommen wurde. In der Folge wurde eine Krebserkrankung im Unterkiefer festgestellt, woraufhin zeitnah die Operation erfolgte. Erst später wurde der Patientin laut Angaben eröffnet, dass es sich nicht um einen lebensgefährlichen Tumor gehandelt habe und der Eingriff in dieser Form nicht notwendig gewesen sei.

Erhebliche gesundheitliche Folgen

Laut Anwalt leidet die Frau bis heute unter erheblichen gesundheitlichen Folgen. In den Gerichtsakten wird beschrieben, dass sie mehrfach nachoperiert werden musste und weiterhin unter Schmerzen leidet. Wolf spricht in diesem Zusammenhang davon, dass es nach der „fehlerhafte Befundung“ und der „nicht indizierten Operation zu massiven Komplikationen gekommen ist und zu einer schwerwiegenden Infektion“. Im Zivilverfahren wurde ein medizinisches Gutachten eingeholt. Darin heißt es: „Die nicht korrekte Diagnose ist nach Facharzt-Stand nicht zu akzeptieren.“ Der Gutachter verweist zudem auf eine mangelnde Sorgfaltspflicht und beschreibt erhebliche klinische sowie radiologische Widersprüche zur histologischen Untersuchung des Gewebes, wie aus dem Medienbericht hervorgeht. Die Patientin ist weiterhin in Behandlung und leidet nach Angaben ihres Rechtsvertreters unter dauerhaften Schmerzen sowie eingeschränkter Sprachfähigkeit. Das Klinikum Klagenfurt wurde für eine Stellungnahme angefragt, äußerte sich jedoch unter Verweis auf das laufende Verfahren nicht zu dem Fall, so der Bericht. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.