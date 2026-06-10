Skip to content
Region auswählen:
/ ©Claus Autz
Symbolfoto
Bild auf 5min.at zeigt eine Gewitterwolke.
Parallel dazu bleibt die Situation auch in Italien und im angrenzenden Alpenraum dynamisch.
Kärnten/Osttirol
10/06/2026
Unwetter am Mittwoch

Erste Gewitterzellen erreichen Kärnten: Regenreiche Nacht wird erwartet

Erste Gewitter aus Südwesten erreichen Kärnten sowie Osttirol und können für Starkregen, Hagel und Sturmböen sorgen. In Italien bilden sich teils kräftige Superzellen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(210 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Die ersten Schauer und Gewitter aus Südwesten erreichen Kärnten sowie Osttirol und sorgen dort bereits für eine spürbare Wetterverschlechterung. Dabei können lokal Starkregen, Sturmböen sowie kleinkörniger Hagel auftreten – wir haben umfassend berichtet. In den kommenden Stunden wird die Schauer- und Gewitteraktivität zudem deutlich zunehmen und sich weiter in Richtung Südosten verlagern.

Angespannte Situation in Norditalien

Parallel dazu bleibt die Situation auch in Italien und im angrenzenden Alpenraum dynamisch. „Mehrere unserer Skywarn-Chasingteams sind heute im Süden unterwegs“, heißt es seitens Skywarn Austria. Die Entwicklungen werden dabei laufend beobachtet, da sich die Gewitterzellen regional unterschiedlich stark ausprägen können und teils rasch intensivieren.

Zwischen 40 und 70mm

Auch der Niederschlag spielt eine zentrale Rolle. Bereits gestern hat es von Osttirol bis ins südliche Niederösterreich hinein kräftig geregnet. Zusätzlich sorgt auch in den kommenden Stunden das steuernde Oberitalientief weiterhin für anhaltenden und gebietsweise intensiven Niederschlag. Die Mengen können dabei regional deutlich variieren. „In Summe kommen heute landesweit oftmals zwischen 10 und 30mm zusammen, im Südwesten und Süden sind es gebietsweise zwischen 40 und 70mm. Punktuell sind es auch noch mehr“, wissen die Meteorologen der GeoSphere Austria.

Das Bild auf www.5min.at zeigt eine Wetterkarte.
©GeoSphere Austria
Ein Blick auf die prognostizierten Niederschlagsmengen.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf: