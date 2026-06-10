Zwei Verletzte: Schwere Kollision zwischen Linienbus und Motorrad in Kärnten

Am Mittwoch gegen 12:45 Uhr ist es im Gemeindegebiet von Seeboden im Kreuzungsbereich des Loibenigwegs mit der L10 (Trebesinger Landesstraße) zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Motorrad gekommen.

Der Motorradfahrer wurde dabei gegen den Bus geschleudert und kam anschließend auf der Fahrbahn zu liegen.

Der Motorradfahrer wurde dabei gegen den Bus geschleudert und kam anschließend auf der Fahrbahn zu liegen.

Ein 34-jähriger Motorradfahrer war zur selben Zeit auf der L10 aus Richtung Spittal an der Drau in Fahrtrichtung Karlsdorf unterwegs, während ein Linienbus den Loibenigweg von Seeboden kommend in Richtung Spittal an der Drau befuhr. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich.

Schwere Verletzungen

Der Motorradfahrer wurde dabei gegen den Bus geschleudert und kam anschließend auf der Fahrbahn zu liegen. Nachkommende Fahrzeuglenker leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Rettungskräfte. Nach der Erstversorgung wurde der 34-Jährige mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in das Bezirkskrankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert.

Lenker im Krankenhaus

Durch die Wucht des Aufpralls zerbarst eine Seitenscheibe des Linienbusses. Der 63-jährige Buslenker erlitt dabei Schnittverletzungen durch Glassplitter und wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades ebenfalls in das Krankenhaus nach Spittal an der Drau gebracht.