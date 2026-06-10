Abschuss von neun Risikowölfen sorgt für Kritik von Tierschützern

Der Abschuss von nicht weniger als neun angeblichen „Risikowölfe“ in der Zeit von 1. Jänner bis 11. Mai in Kärnten sorgt für Empörung unter den Tierschützern. „Auch die angeblichen ebenso öffentlich gemachten Vergrämungsversuche sind eher operettenhaft“, kommentiert Martin Balluch, Chef des Verein gegen Tierfabriken (VGT).

„Bringt nichts, außer noch mehr Tierleid“

Eigentlich wollte die Kärntner Landesregierung die Abschüsse der Wölfe nur mehr zum jeweiligen Quartal öffentlich machen. 5 Minuten liegen sie jetzt bis 11. Mai exklusiv vor. Der Grund, weshalb die Tötungen der Wölfe nur mehr alle drei Monate öffentlich gemacht werden erblicken die Tierschütze darin, dass jeder Abschuß massiv in der Öffentlichkeit kritisiert wird und der Vorteil, das nur mehr im Quartal zu bringen nur ein Mal Wirbel macht. „Klar bei jeder negativen Schlagzeile über Abschüsse fällt dem Jagdreferenten LH Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) das Frühstückskipferl aus dem Mund. Zum Quartal halt dann nur ein Mal“, scherzt Balluch. Zu lachen haben freilich immer weniger weder die von Rissen betroffenen Landwirte noch die Tierschützer. Für die Tierschützer ist der Fall klar: „Wo Vieh aufgetrieben wird, das selbst die Behörde als unschützbar vor dem Wolf einstuft, sollten sie nicht dort halten, wo Konflikte mit dem Wolf vorhersehbar sind“, wird argumentiert. Abschüsse würden nichts bringen, denn das freie Revier würde sofort vom nächsten Wolf besetzt werden – und: „Die aus Wien stammende Idee eines wolfsfreien Gebietes ist ein naiver Plan eines angeblichen Experten an der BOKU. Es bringt nichts, außer noch mehr Tierleid und gesellschaftlicher Polarisierung“ wird argumentiert.

Pfeifen, Rufen, Klatschen

Zu den Abschüssen und Vergrämungen in diesem Jahr stellt dazu Umweltbiologin Andrea Hagn in einer Aussendung fest: „Die uns jetzt vorliegende Liste dokumentiert Vergrämungsmaßnahmen und Entnahmen von als sogenannten ‚Risikowölfen‘ eingestuften Tieren in Kärnten. Der Begriff ‚Risikowolf‘ ist dabei ein politischer und kein wissenschaftlicher Begriff.“ Die erfassten Vergrämungen erstrecken sich vom 15. Dezember 2025 bis zum 24. April 2026. Im genannten Zeitraum wurden insgesamt 28 Vergrämungsmaßnahmen durchgeführt. Davon entfielen zwei auf optische Vergrämungen, bei denen beispielsweise Lichtsignale eingesetzt wurden, 22 auf akustische Vergrämungen. Als Vergrämungsmaßnahmen gelten unter anderem Pfeifen, Rufen, Klatschen, Gestikulation mit einem Jagdstock oder in seltenen Fällen ein Schreckschuss. Diese Maßnahmen bewirken lediglich ein kurzfristiges Verscheuchen der Tiere und führen nicht zwangsläufig zu einer mittelfristigen Verhaltensänderung. Bleibt eine Fluchtreaktion aus, kann dies bereits als Tötungsgrund gewertet werden, obwohl Beutegreifer wie der Wolf deutlich geringere Fluchtdistanzen aufweisen als Pflanzenfresser und klassische Fluchttiere.

Risiko- und Schadwolfdefinition

Der Europäische Gerichtshof stellt demgegenüber klar, dass nicht der Aufenthaltsort oder die Distanz zu Menschen, sondern das konkrete Verhalten des Tieres entscheidend ist. Auch Wölfe, die sich in oder nahe von Siedlungen aufhalten, bleiben geschützt, solange kein tatsächlich gefährliches Verhalten nachgewiesen wird. Das EuGH-Urteil C-88/19 bestätigt ausdrücklich, dass der Schutzstatus des Wolfs nach der FFH-Richtlinie auch dann gilt, wenn sich Tiere außerhalb ihres natürlichen Lebensraums in menschlichen Siedlungsgebieten aufhalten. Die politisch festgelegte Distanz von 200 Metern zu menschlichen Siedlungen als Kriterium für die Einstufung als Risikowolf entbehrt jeglicher wissenschaftlichen Grundlage. Zahlreiche Expertenberichte wie beispielweise des Norwegian Institute for Nature Research (NINA), definiert einen Wolf erst dann als potenziell risikoreich („bold“ bzw. problematisch), wenn er sich Menschen wiederholt aktiv auf sehr kurze Distanz – etwa unter 30 Meter – annähert oder aggressives Verhalten gegenüber Menschen zeigt.

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Menschen gehören nicht zum Beuteschema

Tatsächlich entsteht ein derartiges Verhalten in Europa nur in äußerst seltenen Einzelfällen und ist meist auf menschliches Fehlverhalten zurückzuführen, insbesondere auf Anfütterung und die Verknüpfung von Menschen mit Nahrung. Die niedrige Schwelle zur Einstufung von „Risiko- und Schadwölfen“, die letztlich Tötungen vorausgeht, widerspricht europäischem Artenschutzrecht, der Berner Konvention, der einschlägigen EuGH-Rechtsprechung (u. a. C-88/19 und C-601/22) sowie den fachwissenschaftlichen Grundlagen. Menschen gehören nicht zum natürlichen Beuteschema des Wolfs. Entscheidend muss daher das tatsächliche Verhalten eines Tieres sein und nicht dessen bloße Nähe zu menschlichen Behausungen. Im Bereich der Weidetierhaltung sollte weiterhin ausschlaggebend sein, ob sachgerechter Herdenschutz tatsächlich überwunden wurde.

Begegnungen/Entnahmen im Detail Zu den neun bis 11. Mai vergrämten und getöteten Wölfen listet das Land fein säuberlich auf: Vergrämungen und Entnahmen Risikowölfe Kärnten 2026 (1.1.2026 – 11.5.2026): Jede Vergrämung erfolgte im Umkreis von weniger als 200 m von vom Menschen genutzten

Gebäuden, Stallungen oder beschickten Fütterungsanlagen.

Alle Wölfe stammen aus der italienischen Population (Haplotyp).

Gebäuden, Stallungen oder beschickten Fütterungsanlagen. Alle Wölfe stammen aus der italienischen Population (Haplotyp). 22.12.2025 Hermagor Sichtung

23.12.2025 Hermagor optisch (Lichthupe, Grundeigentümer und Jäger)

09.01.2026 Hermagor optisch (Lichthupe, Jäger)

Entnahme 18.01.2026 Hermagor 438 FATK einjährig – Risikowolf

10.01.2026 Hermagor Sichtung

12.01.2026 Hermagor akustisch (Schreien, lautes Klatschen, Jäger)

15.01.2026 Hermagor akustisch (Schlagen mit Staplergabel, Jäger)

17.01.2026 Hermagor akustisch (lautes Schreien, Grundeigentümer)

Entnahme 18.01.2026 Hermagor 427 MATK – Risikowolf

15.12.2025 Villach-Stadt akustisch (Hupen durch Jäger)

17.12.2025 Villach-Stadt akustisch (Hupen durch Grundeigentümer)

09.01.2026 Villach-Stadt akustisch s.o.

14.01.2026 Villach-Land akustisch s.o.

14.01.2026 Villach-Land akustisch s.o.

Entnahme 14.01.2026 Villach-Land 429 FATK einjährig – Risikowolf

12.01.2026 Spittal an der Drau akustisch (lautes Schreien, Jäger)

19.01.2026 Spittal an der Drau akustisch (Schreien, pfeifen, hupen, Grundeigentümer und

Jäger)

Jäger) 20.01.2026 Spittal an der Drau akustisch s.o

20.01.2026 Spittal an der Drau akustisch s.o.

Entnahme 01.02.2026 Spittal an der Drau 355 MATK – Risikowolf

20.01.2026 Hermagor akustisch (Rufen, Schreien, Grundeigentümer)

31.01.2026 Hermagor akustisch (Rufen, Jäger und Grundeigentümer)

01.02.2026 Hermagor Warn-/Schreckschuss (Rufen, dann Warn-Schreckschuss, Jäger und

Grundeigentümer)

Grundeigentümer) Entnahme 02.02.2026 Hermagor 435 FATK – nicht führend, nicht säugend – Risikowolf

06.03.2026 Hermagor Warn-/Schreckschuss (Jäger)

07.03.2026 Hermagor akustisch (Licht, Rufen, Pfeifen, Grundeigentümer)

08.03.2026 Hermagor Warn-/Schreckschuss (Jäger)

09.03.2026 Hermagor akustisch (Schreien, Rufen, Grundeigentümer und Jäger)

09.03.2026 Hermagor akustisch ( so. Grundeigentümer und Jäger)

Entnahme 14.03.2026 Spittal an der Drau 442 MATK – Risikowolf

26.03.2026 Hermagor akustisch (Schreien, Jäger)

26.03.2026 Hermagor akustisch (Schreien, Grundeigentümer)

Entnahme 28.03.2026 Hermagor Kennung noch ausstehend – männlich – Risikowolf

19.03.2026 Villach-Land akustisch (Rufen, Schlagen mit Stock auf Metallrohr,

Grundeigentümer und Jäger)

Grundeigentümer und Jäger) 03.04.2026 Villach-Land Warn-/Schreckschuss (Grundeigentümer und Jäger)

Entnahme 10.04.2026 Villach-Land Kennung noch ausstehend männlich – Risikowolf

19.04.2026 Villach-Land akustisch (lautes Rufen, Jäger)

21.04.2026 Villach-Land akustisch (lautes Klatschen, Grundeigentümer und Jäger)

24.04.2026 Hermagor akustisch (weitere Vergrämungsmeldung)

Entnahme 27.04.2026 Villach-Land Kennung und Haplotyp noch ausstehend weiblich einjährig – Risikowolf

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.06.2026 um 19:25 Uhr aktualisiert