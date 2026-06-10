„Bedeutet mir viel“: Kärntner legt 226 Kilometer für kranke Kinder zurück

Wenn Michael Kulnik am 14. Juni beim IRONMAN Kärnten-Klagenfurt an den Start geht, dann nicht nur aus sportlichem Ehrgeiz. Der 39-jährige Geographie- und Sportlehrer an der HTL Villach verbindet seinen zweiten IRONMAN-Start mit einem sozialen Anliegen: Mit seiner Kampagne „Stark sein für die wirklich Starken“ sammelt er Spenden für DEBRA Austria und macht auf Epidermolysis bullosa (EB) aufmerksam, eine unheilbare Erkrankung, bei der die Haut betroffener Kinder bereits bei kleinster Berührung reißt.

6.500 Euro als Spendenziel

Einen persönlichen Bezug zur Erkrankung hat Kulnik nicht. Der Anstoß kam über die HTL Villach, wo Professor Dieter Schmon vor Jahren die Kooperation mit DEBRA Austria aufgebaut hat. „Dennoch berührt mich das Schicksal der betroffenen Kinder und Familien sehr“, sagt Kulnik. Die Idee, den IRONMAN mit einem sozialen Zweck zu verbinden, entstand aus dem Wunsch, eine persönliche sportliche Herausforderung sinnvoll einzusetzen. Das Spendenziel der Kampagne liegt bei 6.500 Euro. Im Mittelpunkt steht für Kulnik jedoch nicht eine bestimmte Summe, sondern die Unterstützung der Schmetterlingskinder und die Schaffung von Aufmerksamkeit für ihre Situation. Bereits zahlreiche Einzelpersonen, Unternehmen und Vereine haben die Aktion unterstützt. Für Kulnik steht dabei vor allem die Botschaft hinter dem Projekt im Vordergrund. „Für mich ist der Ironman weit mehr als ein Wettkampf. Er ist eine Möglichkeit, Aufmerksamkeit auf Menschen zu lenken, die täglich Herausforderungen bewältigen müssen, die weit größer sind als 226 Kilometer an einem einzigen Tag. Mein Kampf dauert einen Tag – ihrer oft ein ganzes Leben.“

„Das bedeutet mir unglaublich viel“

Ein wesentlicher Teil der Kampagne wird von der HTL Villach mitgetragen. Schülerinnen und Schüler der Abteilung IT Medientechnik sowie der Bautechnik haben die Initiative aktiv mitgestaltet und unterstützen sie in den Bereichen Gestaltung, Fotografie und Social Media. Am Renntag werden mehrere Schülerinnen und Schüler als Volunteers an der HTL Villach Labestation auf der Laufstrecke beim Kropfitschbad im Einsatz sein. Die Unterstützung bedeutet Kulnik viel: „Das bedeutet mir unglaublich viel. Es zeigt, dass Schule weit mehr sein kann als Unterricht. Wenn junge Menschen Verantwortung übernehmen und sich für andere einsetzen, dann ist das ein großer Erfolg.“ Die Aktion versteht der Klagenfurter nicht als einmaliges Projekt. „Es geht nicht nur um einen einzelnen Wettkampf, sondern darum, langfristig Bewusstsein zu schaffen und Menschen zum Helfen zu motivieren.“

„Mit einem Lächeln starten und finishen“

Auch privat verlangt die Vorbereitung auf den IRONMAN einiges ab. Der Vater von drei Kindern zwischen fünf und zehn Jahren trainiert derzeit rund zehn Stunden pro Woche. Verletzungsfrei kann er am 14. Juni voll angreifen. Trotz der hohen Belastung sieht er den Sport als wichtigen Bestandteil seines Lebens: „Sport ist für mich ein Ausgleich, aber auch eine Möglichkeit, meine eigenen Grenzen kennenzulernen. Gerade in herausfordernden Trainingsphasen lernt man viel über sich selbst.“ Eine konkrete Zielzeit für den IRONMAN nennt Kulnik bewusst nicht. Sein persönliches Ziel formuliert er deutlich einfacher: „Mit einem Lächeln starten und mit einem Lächeln finishen.“