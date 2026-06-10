Dreitägiges Fest: Möbelriese eröffnet neue Filiale in Osttirol

Der Einzug des neuen Möbelhauses in Osttirol steht kurz bevor: In weniger als einem Monat startet am Standort Nußdorf-Debant ein dreitägiges Eröffnungsevent, zu dem nun auch erste konkrete Objektdetails feststehen. Der zeitliche Rahmen für das Großprojekt zeichnete sich bereits im vergangenen Winter ab. Vor einem halben Jahr kündigte die Gemeinde an, dass das XXXLutz-Möbelhaus diesen Sommer eröffnen wird: „Wenn alles ganz normal läuft, wird im Juni oder Juli die Inbetriebnahme sein“, hieß es damals, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet.

Drei Tage lang wird gefeiert

Dieser Zeitplan wird nun Realität. Am Donnerstag, 2. Juli, ist es soweit: An der Glocknerstraße gehen die Pforten zum neuen Osttiroler Möbelparadies auf. Das Unternehmen nutzt das Areal des ehemaligen Kika-Marktes, an dem derzeit noch die letzten Umbauarbeiten stattfinden. „Wir eröffnen unsere 50. Filiale in Nußdorf-Debant bei Lienz“, verkündet XXXLutz auf seinen Social-Media-Kanälen. Erste Details zum Möbelhaus, das auf dem ehemaligen Kika-Areal noch in den letzten Umbauzügen ist, gibt man ebenso bekannt: „Zwei Etagen voller Wohninspiration auf insgesamt 10.540 Quadratmetern machen den Besuch zu einem besonderen Erlebnis.“ Für Genuss beim Shopping soll das Restaurant mit 175 Sitzplätzen und Außenterrasse sorgen. Drei Tage lang, vom 2. bis 4. Juli, will XXXLutz die Eröffnung feiern.