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/ ©Günther Mallweger
Das Bild auf 5min.at zeigt dunkle Wolken über dem Wörthersee.
Nach grauem Start zeigt sich in Kärnten öfter die Sonne, später sind einzelne Schauer möglich.
Kärnten
10/06/2026
Prognose

Donnerstag: Nach grauem Start kommt in Kärnten die Sonne durch

Der Donnerstag startet in Kärnten noch grau, bleibt aber zunächst trocken. Im Tagesverlauf kommt öfter die Sonne durch.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(99 Wörter)
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Der Donnerstag, 11. Juni, beginnt in Kärnten vielerorts stark bewölkt oder bedeckt, Regen fällt zunächst aber keiner mehr. „Von Westen her kommt im Tagesverlauf immer öfter die Sonne durch“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Mit der Sonne bilden sich jedoch wieder Quellwolken. Vor allem im Osten und Südosten Kärntens steigt am Nachmittag die Schauerbereitschaft noch einmal etwas an. Der Wind weht aus nördlichen Richtungen, dazu bleibt es für die Jahreszeit zu kühl. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 20 Grad.

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