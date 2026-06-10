Donnerstag: Nach grauem Start kommt in Kärnten die Sonne durch

Der Donnerstag, 11. Juni, beginnt in Kärnten vielerorts stark bewölkt oder bedeckt, Regen fällt zunächst aber keiner mehr. „Von Westen her kommt im Tagesverlauf immer öfter die Sonne durch“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Mit der Sonne bilden sich jedoch wieder Quellwolken. Vor allem im Osten und Südosten Kärntens steigt am Nachmittag die Schauerbereitschaft noch einmal etwas an. Der Wind weht aus nördlichen Richtungen, dazu bleibt es für die Jahreszeit zu kühl. Die Höchstwerte liegen zwischen 15 und 20 Grad.